Gli ultimi rumors di Calciomercato vorrebbero l'Inter interessata portiere del Fenerbahce Altay Bayindir; l'estremo difensore turco potrebbe lasciare Istanbul nella prossima sessione di mercato.

L'Inter su Bayindir, portiere del Fenerbahce

La dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti nella prossima estate con il probabile addio di Samir Handanovic che dopo 11 anni lascerà la maglia dell'Inter in scadenza contrattuale; al suo posto come titolare già in questa stagione si è fatto spazio Andrè Onana.

L'Inter però vorrebbe tutelarsi per il futuro con un altro portiere di livello da affiancare al camerunese e nelle ultime ore si sarebbe fatto largo un nome dalla Turchia che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero monitorando: si tratterebbe del portiere del Fenerbahce Altay Bayindir.

Il classe 1998 è in scadenza con il club turco e non si sarebbe ancora fissato l'appuntamento per il rinnovo contrattuale; il giocatore sarebbe già libero di accordarsi con altri club per le prossime stagioni.

L'Inter potrebbe pertanto chiudere un altro importante colpo a parametro zero; la dirigenza nerazzurra avrebbe già avviato i contatti con lo staff del portiere turco per discutere del suo ingaggio.

Le statistiche del portiere Altay Bayindir

Il portiere del Fenerbahce in questo campionato turco ha disputato 22 partite da titolare, incassando 24 reti in totale, senza subire reti in 9 occasioni.

In Champions League ha giocato due partite, di cui una terminata senza incassare reti, l'altra subendone 2; in Europa League ha disputato sei partite, subendo 7 reti e terminando 2 partite con un 'clean sheet'.

Ha esordito con la nazionale maggiore della Turchia nel maggio 2021 collezionando in totale cinque presenze.

Le alternative per la porta nerazzurra del futuro

Per la porta la dirigenza dell'Inter starebbe monitorando anche Alessio Cragno (del Cagliari, ma attualmente al Monza). Anche Michele Di Gregorio sarebbe seguito dagli osservatori nerazzurri, ma un suo passaggio all'Inter sembrerebbe più complesso, anche secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato Adriano Galliani che ha sottolineato come il Monza non vorrebbe privarsi dei suoi titolari.

La società nerazzurra avrebbe anche considerato una trattativa con l'Empoli per Guglielmo Vicario, ma il prezzo fissato dalla società toscana sarebbe ritenuto eccessivo da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, che avrebbero pertanto deciso di virare su profili low cost.