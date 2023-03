Inter, Juventus e Napoli sarebbero già studiando le manovre di mercato da imbastire nella sessione che si aprirà in estate.

Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, infatti, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Naby Keita, prossimo alla scadenza con il Liverpool. I bianconeri potrebbe essere invece interessati a Raoul Bellanova, qualora l'Inter non lo riscattasse dal Cagliari. Nelle ultime ore circola su alcuni siti anche una suggestione: il possibile interesse del Napoli per Federico Chiesa, qualora la Juve non dovesse qualificarsi alle coppe europee della prossima stagione.

Naby Keità sarebbe nei radar dell'Inter per il centrocampo

La società nerazzurra sarebbe interessata a Naby Keità del Liverpool, che potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a giugno con gli inglesi. Il calciatore non sarebbe più centrale nel progetto di Jurgen Klopp e potrebbe essere particolarmente utile nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

In particolare il guineano classe '95 potrebbe rivelarsi una soluzione low cost se dovesse essere ceduto dai nerazzurri Marcelo Brozovic. Il croato interesserebbe a Barcellona e Atletico Madrid e avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro.

Idea Bellanova per la fascia della Juve

La Juventus potrebbe rinforzare la corsia destra proprio con un calciatore che adesso milita nell'Inter.

Si tratta di Raoul Bellanova, ora in prestito in nerazzurro dal Cagliari. Riscattarlo costerebbe ai nerazzurri circa 7 milioni di euro, ma il suo rendimento al momento è stato al di sotto delle aspettative, pertanto potrebbe anche ritornare in Sardegna a fine campionato.

In tal caso la società bianconera potrebbe dunque fare un'offerta ai sardi, imbastendo un'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Bellanova sarebbe un profilo gradito ai torinesi, che avrebbero necessità di rinforzare la fascia destra in vista del possibile addio di Juan Cuadrado, il quale non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno e potrebbe quindi lasciare la Continassa a parametro zero.

Suggestione Chiesa per il Napoli

Nelle ultime ore circola intanto su alcuni siti sportivi anche una suggestione: il possibile interesse del Napoli per Federico Chiesa, qualora la Juventus non dovesse qualificarsi alle coppe europee della prossima stagione.

Naturalmente i bianconeri non vogliono privarsi del proprio esterno offensivo classe '97 e lui pare intenzionato a restare a lungo a Torino, peraltro i rapporti fra le due società sono tutt'altro che idilliaci. Ma - come si sa - le via del mercato sono infinite e i partenopei potrebbero anche fare un tentativo, specie qualora dovessero davvero vincere il campionato e la Juve dovesse restare fuori dalle competizioni Uefa. Il giocatore avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro.