La dirigenza dell'Arsenal avrebbe individuato in Denzel Dumfries il giocatore adatto per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico Arteta per la prossima stagione: il club inglese starebbe pensando a un'offerta per l'Inter di circa 55 milioni di euro (45 milioni di sterline).

L'Arsenal vorrebbe Dumfries, possibile offerta in estate

Che Dumfires piaccia in Premier non è una novità. Già Chelsea e Manchester United hanno meso gli occhi addosso all'esterno olandese e l'Arsenal, attualmente capolista in Premier League, starebbe valutando diversi profili per rinforzare la squadra per la prossima stagione e uno dei giocatori seguiti sarebbe Denzel Dumfries dell'Inter.

Il tecnico dei 'Gunners' Arteta non sarebbe completamente soddisfatto delle prestazioni dei suoi due laterali di destra, White e Tomiyasu, e avrebbe chiesto alla società un sostituto nel ruolo che sia più propenso alla fase offensiva rispetto alle attuali alternative.

Il nome finito in cima alla lista dell'Arsenal sarebbe quello di Denzel Dumfries: per accontentare le richieste del tecnico la società inglese sarebbe disposta a un importante investimento sul giocatore, arrivando a circa 55 milioni di euro (45 milioni di sterline) per assicurarsi le sue prestazioni. In Viale della Liberazione comunque si attende ancora l'offerta ufficiale che potrebbe pervenire entro la prossima estate.

Altri top club europei interessati a Dumfries

Negli ultimi mesi si era fatto insistente l'interesse del Manchester United sull'esterno olandese dell'Inter; i 'Red devils' starebbero riflettendo sull'inserimento nell'eventuale trattativa di alcuni profili graditi alla dirigenza nerazzurra come Diogo Dalot.

Il portoghese piacerebbe molto all'Inter e uno scambio con Denzel Dumfries potrebbe aprire nuove prospettive per una trattativa che la dirigenza nerazzurra però preferirebbe concludere con una cessione pagata totalmente in liquidità, così da poter investire il ricavato nella prossima sessione di mercato in entrata.

Anche il Chelsea starebbe seguendo il giocatore dell'Inter, ma il recente ingaggio di Malo Gusto dal Lione nel mercato invernale potrebbe aver rallentato l'interesse dei 'blues' su Dumfries.

I numeri stagionali dell'esterno nerazzurro

In questo campionato di Serie A, l'olandese Denzel Dumfries ha disputato 22 partite, con il 63% dei minuti giocati a disposizione, segnando una sola rete e fornendo un assist ai compagni; in Champions League ha giocato sette partite con una rete all'attivo.