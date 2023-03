Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia del match fra Juventus e Verona ha parlato di diversi argomenti, tra cui il recupero di Paul Pogba. Secondo il tecnico bianconero, il momento del rientro a pieno regime del centrocampista francese non sarebbe ancora noto.

Su Pogba si sono espressi successivamente anche i due ex calciatori Massimo Brambati e Massimo Orlando

Juve, Max Allegri in conferenza su Pogba: 'Sta lavorando ma è difficile dire quanto potrà tornare'

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match tra i bianconeri e il Verona, ha parlato di diversi argomenti tra cui Paul Pogba.

L’allenatore toscano, incalzato dai giornalisti sul possibile rientro del centrocampista francese, ha detto in proposito: “Al momento non so dire quando sarà a disposizione. Sta lavorando ma è difficile dirlo, allenamento dopo allenamento vedremo come reagirà il ginocchio”.

Continua dunque il periodo poco positivo sul piano fisico che sta attraversando Paul Pogba in questa stagione e che finora in questa stagione gli ha permesso di scendere in campo con la maglia della Juventus solo due volte.

Orlando su Pogba: 'Per me la sua stagione è finita e Allegri mi sembra che non ci conti più'

Di Paul Pogba e della Juventus ha voluto parlare anche Massimo Orlando.

L'ex calciatore, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio, ha affermato: “Mi sembra quasi che a parole neanche punti più su questo calciatore.

È chiaro che l'annata di Pogba è andata. E penso anche che se dovesse tornare a disposizione il ritmo partita dove lo trova? Credo che oggi sia l'ultimo dei pensieri di Allegri, non toccherà una squadra che funziona per lui. Per me la stagione di Pogba è finita”.

Brambati su Pogba: 'È quasi un anno che sentiamo che sta recuperando, mai visto una cosa del genere'

Della lunga degenza di Paul Pogba e degli infortuni che hanno colpito il centrocampista francese in questa stagione ha voluto parlare anche Massimo Brambati.

L'ex calciatore, intervistato da TMW Radio, si è soffermato su quanto sta accadendo al calciatore transalpino, affermando quanto segue: “Pogba sta lavorando, dobbiamo vedere dove.

È quasi un anno che sentiamo dire che sta recuperando, sta lavorando. Io non ho mai visto una cosa del genere. È un altro mese che sta fermo, più o meno. Io lo dicevo tempo fa che era un problema psicologico”.