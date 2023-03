La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo, gran parte delle trattative di mercato dipenderanno anche da chi sarà il direttore sportivo dei bianconeri. Secondo alcune indiscrezioni il club bianconero starebbe lavorando all'ingaggio di un nuovo dirigente responsabile del mercato: nei giorni scorsi sui media si è parlato di un possibile interesse per Andrea Berta dell'Atletico Madrid e per Luis Campos del Paris Saint Germain.

Nelle ultime ore però arrivano indiscrezioni in merito a un particolare interesse della società bianconera per l'attuale dirigente del Milan Ricky Massara: a parlarne è il giornalista Marcello Chirico in un post pubblicato su Twitter.

Il giornalista Chirico ipotizza il possibile arrivo di Massara alla Juventus

'Juventus sempre più convinta di assegnare dalla prossima stagione la direzione sportiva a Massara, che potrebbe lasciare il Milan con un anno di anticipo col via libera della società milanese', sono queste le dichiarazioni di Marcello Chirico in un recente post su Twitter.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Su di lui è forte il pressing del suo amico Massimiliano Allegri, certo di rimanere sulla panchina della Juventus'.

Il rapporto fra Allegri e Massara è infatti di profonda stima e amicizia, dopo che erano stati compagni di squadra al Pescara a inizio anni '90. Il tecnico livornese ha ancora due anni di contratto con la Juventus, anche se riguardo alla sua conferma molto dipenderà dal cammino in Coppa Italia e in Europa League della squadra bianconera da qui al termine della stagione.

Le altre piste come direttore sportivo della Juventus

Riguardo alla figura del direttore sportivo quello di Ricky Massara sarebbe solo solo uno dei vari nomi che piacciono alla società bianconera. Circola ad esempio anche il nome di Andrea Berta, attualmente all'Atletico Madrid. Ci sarebbe anche la possibilità di arrivare anche a Luis Campos del Paris Saint Germain, mentre più defilata pare la posizione di Igli Tare della Lazio.

Inoltre non è del tutto da escludersi neppure una conferma di Federico Cherubini, in particolare se dovesse essere annullata l'inibizione di 16 mesi nei suoi confronti sancita dalla Corte Federale d'Appello nell'ambito della questione delle plusvalenze, che ha portato anche alla penalizzazione in classifica della squadra bianconera.