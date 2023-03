La Juventus è attesa da un lavoro importante sul mercato a giugno. Da valutare il futuro professionale dei tanti giocatori in prestito in altre società. È il caso di quelli trasferiti in società inglesi, ovvero Dejan Kulusevski, Weston McKennie, Denis Zakaria e Arthur Melo. Di questi, il giocatore che sembra avere maggiori possibilità di essere riscattato a titolo definitivo è l'americano, titolare nel Leeds con il quale ha già disputato 9 match in stagione. Servirà un altro match per attivare una delle condizioni necessarie all'acquisto a titolo definitivo.

L'altra è la permanenza de Leeds nel campionato inglese, considerando che attualmente è quattordicesimo ma +2 dal West Ham che però deve recuperare un match. Come scrive la stampa inglese il centrocampista americano però non avrebbe problemi a trovare un'altra società pronta ad investire su di lui. Ci sarebbero Borussia Dortmund, Aston Villa e Roma interessate al centrocampista americano.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi in caso di mancato riscatto del cartellino di McKennie da parte del Leeds il centrocampista americano potrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund o eventualmente all'Aston Villa o alla Roma.

L'obbligo di riscatto del cartellino da parte del Leeds scatterebbe con la permanenza nel campionato inglese, cosa non scontata. Il giocatore però avrebbe molto mercato e la Juventus potrebbe comunque monetizzare dal suo cartellino. I tedeschi potrebbero spendere circa 30 milioni di euro per il cartellino dell'americano, così come gli inglesi.

Per quanto riguarda la Roma difficile possa spendere una somma importante per l'americano, a meno che la Juventus decidesse di lasciarlo partire in prestito. La Juventus spera di venderlo a titolo definitivo anche perché potrebbe utilizzare la somma per rinforzare il centrocampo con Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto a giugno 2024 con la Lazio.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare offerte anche per Dejan Kulusevski nell'eventualità in cui lo svedese non venisse riscattato dal Tottenham. Ci sarebbe questa possibilità in quanto fra le condizioni per il riscatto c'è anche la qualificazione alla Champions League, attualmente non certa. Dovrebbero invece ritornare a Torino Denis Zakaria e Arthur Melo, che sono in prestito con diritto di riscatto rispettivamente al Chelsea e al Liverpool. Lo svizzero sarà valutato prima di una cessione nel Calciomercato estivo. Per il brasiliano invece si parla di un possibile prestito al Gremio, società che lo ha lanciato nel calcio che conta prima del trasferimento al Barcellona e poi alla società bianconera.