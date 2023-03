Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha parlato della sconfitta incassata dalla Juventus contro la Roma, lanciando più di una frecciatina al tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri. Sulla gara giocata domenica sera all'Olimpico ha voluto dire la sua sulle pagine di Libero anche l'ex dirigente della Juve Luciano Moggi.

Bargiggia punge Allegri: "Non è adatto alla Juventus, è un allenatore che non ha conoscenze calcistiche"

Paolo Bargiggia, a seguito della sconfitta incassata dalla Juventus per mano della Roma di José Mourinho, è tornato a parlare della compagine bianconera.

Il giornalista sportivo, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di JuventusNews 24, ha inizialmente lanciato una stoccata al tecnico della "Vecchia Signora" Massimiliano Allegri: "Io ritengo Allegri un allenatore non adatto alla Juve, ma non lo dico adesso. Non ha conoscenze calcistiche, ha vinto in un’epoca, anche se molto vicina, quando poteva gestire dei campioni". Bargiggia ha poi rintuzzato con le critiche verso Allegri, asserendo come il tecnico toscano non sarebbe in grado di far crescere a livello tecnico i calciatori messi a disposizione, come ad esempio Dusan Vlahovic. Sull'argomento il giornalista ha poi chiosato suggerendo alla Juventus di non confermare Allegri anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League, bensì di ingaggiare un tecnico giovane che sappia addestrare quei giovani talenti con i quali dovrebbe essere costruita la Juve del futuro.

Il tutto mentre dalle parti della dirigenza sembra invece tirare il vento contrario, con Allegri che dovrebbe rimanere e che avrebbe già chiesto la permanenza in rosa anche di Angel Di Maria.

Bargiggia ha poi terminato la sua intervista parlando della partita giocata all'Olimpico domenica sera tra Roma e Juventus, asserendo quanto segue:" Ho visto una brutta partita, che non è stata un bello spot per il calcio italiano.

Una esasperazione di un tatticismo che per opinionisti e tifosi, che danno sempre ragione a chi vince, è stato considerato un capolavoro di Mourinho".

Moggi su Roma-Juventus: "La squadra di Allegri ha avuto paura di esporsi contro un avversaria che voleva solo contenere"

Anche l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha voluto commentare sulle pagine di Libero il match disputato tra la formazione bianconera e la Roma di José Mourinho.

Ecco dunque quanto asserito da Moggi in proposito: "La Roma batte la Juventus, con una squadra che si consegnava mani e piedi alla intensità del centrocampo. Era chiaro il proposito di Mourinho di contenere i bianconeri, puntando quantomeno al pari. Non poteva che venirne fuori una brutta partita. È quello che non ha capito Allegri, visto che alla Juventus serviva invece la vittoria: per vincere bisogna però osare e la Juventus ha avuto paura ad esporsi".