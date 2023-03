Arriva un nuovo tassello nella vicenda giudiziaria che sta riguardando la Juventus sulle plusvalenze fittizie. I legali della società bianconera, questo martedì 7 marzo, hanno ottenuto da parte del Tar del Lazio il via libera all'accesso al carteggio intercorso tra la Procura Federale e la Covisoc. La nota 10940 è datata aprile 2021 e la difesa della Juventus non aveva finora avuto accesso a questi documenti in quanto, secondo il procuratore Federale Chiné: "Non fa parte della documentazione acquisita nell’ambito del procedimento disciplinare".

I legali bianconeri, invece, erano di parere contrario e pensavano che quella documentazione avrebbe dovuto essere messa agli atti.

Adesso su questa questione si è espresso il Tar, sottolineando che il carteggio tra la Procura Federale e la Covisoc dovrà essere mostrato alla difesa del club bianconero: "Va, quindi, ordinato alla Co.Vi.So.C. di estendere al ricorrente copia della nota della Procura Federale", ha scritto il tribunale amministrativo del Lazio.

Il Tar dà il via libera visione del carteggio

La Juventus, dopo la decisione del Tar del Lazio, avrà la possibilità di vedere la nota 10940 che la procura federale non ha mai consegnato ai legali del club. Questa documentazione - secondo la difesa della Vecchia Signora - rappresenterebbe un punto fondamentale nel caso plusvalenze, perché dimostrerebbe che le indagini sarebbero iniziate prima: tutto ciò potrebbe anche portare all'inammissibilità del processo sportivo.

Intanto continua l'attesa riguardo al ricorso presso il Collegio di garanzia dello sport del Coni: per sapere cosa succederà bisognerà attendere 60 giorni dalla data in cui i legali bianconeri hanno presentato il ricorso, ossia il 28 febbraio, dunque se ne saprà qualcosa in più entro fine aprile.

Intanto la Juventus lavora sul campo

Mentre la dirigenza della Juventus è impegnata sulle questioni legali, la squadra lavora sul campo, visto che giovedì 9 marzo ci sarà la sfida di Europa League contro il Friburgo.

Per questa partita Massimiliano Allegri potrebbe fare qualche cambio di formazione viste le tante sfide ravvicinate.

Una delle possibili novità potrebbe essere il ritorno di Leonardo Bonucci tra i titolari, visto che Alex Sandro non è al top. Per la Juventus potrebbe esserci anche qualche novità a centrocampo e in attacco. In ogni caso qualcosa di più lo si potrà sapere domani 8 marzo quando il tecnico toscano parlerà in conferenza stampa della vigilia della gara.