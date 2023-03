Venti minuti contro il Friburgo nel ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League con tanto di gol dello 0-2, 20 minuti (poco meno) contro l'Inter in campionato e poi di nuovo il cambio per un fastidio al ginocchio. Queste le ultime tappe di Federico Chiesa in campo con la Juventus, una stagione più che tribolata la sua al rientro dal gravissimo infortunio del gennaio 2022 (rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro) che l'ha tenuto lontano dal calcio giocato per praticamente un anno.

Gli esami eseguiti per ben due volte al JMedical hanno dato esito negativo, 'chiunque attorno a Chiesa ha grande fiducia e buone sensazioni sulle sue condizioni fisiche ma lui no' ha scritto al riguardo l'odierna edizione della Gazzetta dello Sport.

Da qui la scelta di sottoporsi ad un ulteriore consulto presso il 'luminare delle ginocchia', il professor Christian Fink, presso la clinica Hochrum di Innsbruck.

Come rivelato sempre da La Gazzetta dello Sport, la visita si terrà lunedì 27 marzo: il professor Fink è lo stesso che ha operato Chiesa più di un anno fa.

La Juventus conta di avere Chiesa contro l'Hellas Verona

Sabato 1 aprile la Juventus tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali per affrontare in casa l'Hellas Verona. Per questo match Massimiliano Allegri conta di avere a disposizione Federico Chiesa che al di là dell'esito del consulto di lunedì 27 marzo è clinicamente sano e senza apparenti problemi fisici in atto. L'impressione è che Chiesa abbia una sorte di timore psicologico che vorrebbe venisse fugato dal professor Fink la cui rassicurazione sulle sue condizioni potrebbe aiutarlo a scendere in campo con più serenità.

Oltre al campionato, la Juventus ad aprile dovrà affrontare le due semifinali di Coppa Italia e le due gare dei Quarti di Finale di Europa League, servirà dunque l'aiuto di tutti. Da questo punto di vista, l'infermeria regala buone notizie a Massimiliano Allegri.

Fabio Miretti verso il recupero

I bianconeri si stanno allenando a ranghi più che ridotti dati gli impegni delle nazionali, i motivi per sorridere per Allegri ad ogni modo non mancano.

Si perchè il tecnico toscano ha finalmente potuto riabbracciare Arek Milik, con lui anche Fabio Miretti. Il polacco già nei giorni scorsi ha ripreso a lavorare in gruppo mentre il numero 20 è tornato parzialmente in squadra durante l'allenamento di oggi 24 marzo.

Il ritorno di Fabio Miretti tra i calciatori disponibili è particolarmente importante per la Juventus poiché contro l'Hellas Verona non saranno a disposizione ne Adrien Rabiot ne Leandro Paredes, entrambi assenti per squalifica. Anche Alex Sandro è ormai recuperato, l'unico che ha bisogno di più tempo è Paul Pogba, fermato dall'ennesimo risentimento muscolare della sua travagliata annata.