La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo nome per l'attacco della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi: si tratterebbe del diciassettenne Antonio Nusa del Club Bruges. A rivelarlo fcinternews.it.

L'idea di un giovane profilo per l'attacco: Antonio Nusa

In questa stagione l'Inter ha puntato molto su giocatori di buon livello ma di età avanzata, un fattore quello anagrafico che potrebbe essere all'origine del calo di rendimento avuto alla distanza da alcuni di essi (si pensi in particolare ad Edin Dzeko).

Per rendere più giovane la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero così individuato, tramite il lavoro dei propri osservatori presenti nel campionato belga, il prospetto di Antonio Nusa per l'attacco del futuro.

Il diciassettenne ha esordito in questa stagione con il Club Bruges ed è considerato uno dei talenti di maggiore prospettiva della formazione belga; il primo gol in quest'annata è stato realizzato proprio in Champions League, come evidenza delle sue doti sotto porta anche a livello internazionale.

In campionato il gioiellino del Club Bruges non ha ancora segnato, ma ha avuto a disposizione soltanto alcuni minuti nei secondi tempi; la sua giovane età lo rende un ambito oggetto del prossimo mercato, anche se la valutazione del suo cartellino sembrerebbe ancora abbordabile (pochi milioni di euro).

La possibile trattativa per Antonio Nusa

La dirigenza nerazzurra vorrebbe provare a portare a Milano l'attaccante norvegese già nella prossima estate, in modo da anticipare eventuali pretendenti che potrebbero farsi avanti con il maturare del giocatore.

Il contratto di Antonio Nusa con il Club Bruges andrà in scadenza nel giugno 2025, l'Inter vorrebbe chiudere prima per il suo ingaggio così che non si scateni un'asta data la possibilità di ingaggiarlo a zero.

Il valore del giocatore ad oggi sarebbe di circa 5 milioni di euro.

Le alternative per l'attacco dell'Inter

Gli osservatori nerazzurri di concerto con la dirigenza starebbero valutando diverse altre alternative per l'attacco del futuro, tra cui anche il rientro alla base di Samuele Mulattieri, oggi in prestito al Frosinone in Serie B dove sta ben figurando.

L'attaccante ventiduenne potrebbe così essere richiamato per un esordio in prima squadra nella prossima stagione agli ordini di Simone Inzaghi.