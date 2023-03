La Juventus nelle prossime settimane dovrà decidere se rinnovare o meno i contratti dei giocatori in scadenza a giugno.

Nelle ultime ore Sky Sport ha parlato della volontà di Juan Cuadrado di rimanere nella società bianconera: i colombiano spererebbe quindi un prolungamento di contratto con la società bianconera, anche se attualmente non sarebbero previsti degli incontri fra il club e l'agente sportivo del giocatore Lucci.

Il colombiano Cuadrado vorrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2023-2024

Il giocatore aspetterebbe un incontro con la società bianconera per discutere insieme la sua permanenza, magari a un ingaggio minore rispetto ai 5 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna.

Il colombiano è stato molto importante nella prima parte di stagione, venendo impiegato in gran parte dei match della Juventus a causa dell'infortunio subito da De Sciglio. Con il rientro del terzino italiano Allegri ha deciso di alternarli.

Decisivo nei giorni scorsi nel match contro il Torino con il gol del provvisorio pareggio (la gara è stata poi vinta 4-2 dai bianconeri, ndr), Cuadrado sembra aver ritrovato la forma ideale. Il suo contributo potrebbe essere molto importante in questo finale di stagione, in cui la Juventus cercherà di recuperare posizioni in campionato e di arrivare fino in fondo in Coppa Italia ed in Europa League.

Il laterale destro sudamericano fino a questo momento della stagione ha disputato 27 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League segnando un gol e fornendo quattro assist.

Gli altri giocatori in scadenza di contratto a giugno

La Juventus ha recentemente ufficializzato il prolungamento di contratto di Danilo.

Il brasiliano ha sottoscritto un'intesa fino a giugno 2025.

Diversa è la situazione dei vari giocatori in scadenza di contratto a giugno. Se per Alex Sandro si parla di permanenza nella società bianconera per un'altra stagione, per Angel Di Maria e Adrien Rabiot la Juve potrebbe invece aspettare di capire se disputerà o meno la Champions League della prossima stagione.

Un altro elemento della rosa che andrebbe in scadenza di contratto a fine stagione e la cui situazione va ancora decisa è il terzo portiere Carlo Pinsoglio.