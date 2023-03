Uno degli episodi arbitrali più contestati della storia della Serie A è stato sicuramente il famoso contatto fra il difensore della Juventus Mark Juliano e la punta dell'Inter Ronaldo in un match risalente al 1998. I milanesi contestarono in maniera decisa la mancata assegnazione del rigore ed è diventato per anni uno degli argomenti di discussioni dei giornali e dei programmi calcistici. A ritornarci è stato di recente Gianluca Pagliuca, all'evento di presentazione della sua autobiografia. L'ex portiere dell'Inter ha sottolineato come abbia dato un pugno al fianco dell'arbitro Ceccarini, episodio sfuggito alle telecamere.

Ha poi parlato anche di un incontro con l'ex tecnico della Juventus Lippi nel post partite in cui lui ed alcuni giocatori dell'Inter sarebbero stati pesanti.

Gianluca Pagliuca sull'episodio fra Iuliano e Ronaldo in Juventus-Inter del 1998

'Meno male che non c'erano le telecamere, non so come non si sia visto ma ho dato un pugno al fianco all'arbitro Ceccarini'. Queste le dichiarazioni di Gianluca Pagliuca durante la presentazione della sua autobiografia. Ha poi aggiunto: 'Lo avevamo accerchiato in 11 e si girò chiedendo: 'Chi è che mi ha dato un pugno?'. L'ex portiere ha voluto raccontare un altro episodio del post partita di Juventus-Inter: 'Beccammo Lippi in due o tre giocatori e siamo stati abbastanza pesanti'.

Come è noto nella stagione successiva il tecnico bianconero si trasferì proprio all'Inter e secondo Pagliuca fu proprio quello il motivo per cui l'ex portiere dovette lasciare l'Inter.

L'ex portiere Pagliuca ha parlato anche del mondiale negli Stati Uniti del 1994

L'ex portiere dell'Inter ha raccontato anche alcuni episodi riguardanti il mondiale disputato negli Stati Uniti nel 1994 con la nazionale italiana.

Sulla sostituzione di Baggio il portiere ha aggiunto: 'Li ebbe ragione il commissario tecnico Sacchi, fece il cambio per il bene della squadra'. Sull'evoluzione del ruolo del portiere ha invece sottolineato come adesso deve essere bravo anche con i piedi. Ha aggiunto: 'A me se chiedevi un cambio di gioco col destro, meglio di no.

Lo usavo solo per spingere. Adesso i portieri magari sono un po’ meno bravi con le mani ma molto più bravi coi piedi'.

I litigi con Vierchowood alla Sampdoria

Sulle continui liti con Vierchowood quando i due erano compagni di squadra alla Sampdoria Pagliuca ha dichiarato che spesso ci si arrabbiava ma l'ex centrale aveva grande fiducia e pretendeva il massimo dal portiere. In merito invece alla finale che giocherebbe, l'ex portiere ha aggiunto: 'Facile, quella di Pasadena ad Usa 94 e quella di Wembley'. Elogi al portiere dell'Inter Onana, a tal riguardo ha dichiarato: 'È un bravissimo portiere, come reattività è un gatto, deve migliorare un po’ tecnicamente'.