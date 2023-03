Le dichiarazioni di Angel Di Maria che arrivano dal ritiro della nazionale argentina sono un vero e proprio assist alla Juventus. Il giocatore bianconero ha confermato la volontà di continuare con la nazionale e di conseguenza almeno fino alla Coppa America sarà parte integrante del gruppo guidato dal commissario tecnico Lionel Scaloni.

Dichiarazioni importanti quelle di Di Maria che sembrano offrire maggiori possibilità di permanenza del giocatore a Torino. Si perchè l'argentino sa che se vuole continuare a giocare con la nazionale ha bisogno di continuare ad esibirsi nel calcio che conta e di restare in un grande club, posticipando così il suo rientro in Argentina.

Le ultime notizie di mercato riprese da juvelive.it confermano così come il Fideo sarebbe pronto a restare alla Juventus magari anche senza qualificazione alla Champions League per la stagione 2023-2024.

Di Maria potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus per almeno una stagione

'Sicuramente continuo. Ogni volta che vengo qui è qualcosa di unico, è il posto più bello dove uno vuole stare'. Queste le dichiarazioni di Angel Di Maria dal ritiro della nazionale argentina. Parole che confermano la volontà di continuare con la nazionale di Scaloni campione del mondo e che rivelano delle ambizioni ancora importanti per il fantasista sudamericano: 'Nuovi obiettivi? Tornare a vincere e continuare per questa strada.

Arrivano le qualificazioni e un’altra Copa America: dobbiamo essere pronti' ha proseguito il Fideo.

Per continuare a rimanere sui più alti livelli di competitività Di Maria sa di dover continuare a rimanere nel calcio che conta, la cosa avvicinerebbe, come rivelato da juvelive.it e Tuttosport, il calciatore alla permanenza alla Juventus.

Nelle scorse settimane lo stesso direttore tecnico Francesco Calvo ha sottolineato come dietro le quinte il club stia lavorando al suo rinnovo.

Da definire anche il futuro di Adrien Rabiot

Anche Adrien Rabiot, titolare ieri sera nel 4-0 della sua Francia sull'Olanda, ha il contratto in scadenza con il club bianconero a giugno 2023.

Anche lui, come Di Maria nelle scorse settimane, ha dichiarato di trovarsi bene in bianconero evidenziando come presto ci saranno nuovi incontri con il club.

Rabiot ha aggiunto come si trovi molto bene con il tecnico Massimiliano Allegri evidenziando come gli abbia dato sempre grande fiducia e come sia stato importante per la sua crescita. Il centrocampista transalpino vorrebbe un adeguamento dello stipendio da 7 milioni netti che percepisce attualmente, bisognerà attendere le prossime settimane per capire fino a che punto il club vorrà spingersi per accontentarne le richieste e proseguire così insieme.