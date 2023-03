Non mancano le indiscrezioni di mercato relativamente ai giocatori più importanti della rosa della Juventus, si parla soprattutto di Dusan Vlahovic, che sarebbe seguito da diverse società importanti.

Fra queste ci sarebbe il Bayern Monaco, che non ha ancora sostituito Lewandowski, trasferitosi nel Calciomercato estivo al Barcellona. Secondo Calciomercato.it la società tedesca sarebbe pronta a fare un'offerta importante alla Juventus per il cartellino del giocatore che riguarderebbe soldi più il cartellino del nazionale tedesco Gnabry, finora ai margini nel Bayern Monaco.

Vlahovic piacerebbe al Bayern Monaco: i tedeschi potrebbero offrire soldi più Gnabry

Considerando la valutazione da circa 100 milioni di euro del centravanti serbo e di circa 65 milioni di euro del tedesco, in tal caso il Bayern Monaco dovrebbe quindi aggiungere una somma di circa 35 milioni di euro in soldi. Fra l'altro i rapporti professionali fra società tedesca e quella bianconera sono buoni dopo il recente trasferimento di Matthijs de Ligt in Germania per circa 78 milioni di euro compresi di bonus.

In questa stagione Gnabry è stato considerato sostanzialmente una riserva da Nagelsmann, ma con l'esonero del tecnico e l'arrivo di Tuchel il nazionale tedesco potrebbe raccogliere più minutaggio.

Fino ad adesso il giocatore ha disputato 25 match nel campionato tedesco segnando 9 gol e fornendo 5 assist. A questi bisogna aggiungere una gara con un gol e un assist in Supercoppa di Germania, 3 partite e 2 assist in Coppa di Germania e 7 presenze, 2 gol e 3 assist in Champions League.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà anche valutare quali giovani potranno fare parte della rosa bianconera.

Rientreranno dai prestiti Andrea Cambiaso, attualmente al Bologna, così come Koni De Winter dall'Empoli, Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella entrambi al Monza. Quest'ultimo in particolare potrebbe sostituire Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain.

Il suo compagno di nazionale Di Maria invece potrebbe prolungare la propria intesa contrattuale con la società bianconera, così come Alex Sandro, per il quale si parla di un contratto per due stagioni. Da valutare invece il futuro professionale di Rabiot, che potrebbe dipendere dalla qualificazione della Juve in Champions League.