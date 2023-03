La Juventus, nei prossimi mesi, incontrerà alcuni dei suoi giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno. La società vorrebbe provare a trattenere sia Angel Di Maria che Adrien Rabiot. Il francese sembra essere il caso più spinoso anche per quelle che potrebbero essere le richieste economiche. Ma nelle ultime ore sia da parte della dirigenza che da parte dello stesso giocatore ci sono state alcune dichiarazioni che non chiudono la porta ad un possibile rinnovo. Adrien Rabiot ha parlato a Tuttosport sottolineando che alla Juventus sta bene: "Mi sento bene a Torino, faccio un bel lavoro nel club e c'è un buon rapporto coi dirigenti, i compagni e l'allenatore", dunque starebbe valutando di rimanere un altro anno a Torino.

Rabiot crede nella qualificazione alla Champions

In questi mesi, Adrien Rabiot è diventato uno dei giocatori fondamentali per la Juventus realizzando 9 gol e 4 assist. Sotto la gestione di Massimiliano Allegri, il francese è cresciuto tanto ed è diventato un centrocampista totale. Per questo motivo, la Juventus sembra intenzionata ad offrirgli il rinnovo del contratto. Dunque, nei prossimi mesi, si capirà se le parti troveranno un accordo oppure no. In ogni caso le intenzioni da entrambe le parti sembrano esserci anche se sarà fondamentale raggiungere la qualificazione alla Champions League. Proprio delle possibilità che ha la Juventus di qualificarsi alla massima competizione europea ne ha parlato lo stesso Adrien Rabiot: "Senza i 15 punti è sicuro che riusciremmo a centrare la qualificazione".

Ma per il francese la Champions non sarebbe un miraggio nemmeno con il -15 in classifica: "Io dico che potremmo qualificarci anche se dovesse restare la penalizzazione". Ma la strada più breve per la Juventus potrebbe essere quella di vincere l'Europa League e questo consentirebbe la qualificazione diretta alla Champions.

Di questa possibilità ne ha parlato anche Adrien Rabiot: "Noi siamo in grado di vincere l’Europa League e anche la Coppa Italia".

Per la squadra bianconera portare a casa un trofeo, in una stagione così complicata sarebbe un valore aggiunto come ha spiegato lo stesso centrocampista francese: "Riuscirci in queste condizioni ci regalerebbe una soddisfazione ancora maggiore".

Rabiot elogia Allegri

Massimiliano Allegri speso ha avuto parole di elogio nei confronti di Adrien Rabiot ma anche il numero 25 juventino ha voluto elogiare il suo allenatore: "Io credo che Allegri abbia davvero tantissime qualità".

Per il centrocampista transalpino uno dei pregi dell'allenatore livornese è che sa sempre trovare le parole giuste per motivare il gruppo: "A volte si rivolge ai giocatori come un padre. Ha la qualità di saper parlare al meglio con tutti i componenti della rosa". Il rapporto tra i due sembra ottimo e proprio Massimiliano e potrebbe essere uno dei fattori che potrebbero spingere il numero 25 juventino a restare a Torino.