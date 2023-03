Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus durante la prossima sessione estiva di Calciomercato. Il bomber bianconero è infatti nel mirino di diversi top club europei che sarebbero pronti ad un'offerta attorno ai 90 milioni di euro per convincere la Vecchia Signora a cederlo a giugno. Per non farsi cogliere impreparata, la società bianconera sta sondando diversi profili per l'attacco e potrebbe effettuare un doppio colpo per completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Juve, interesse per Laurentiè

Infatti, oltre ad una nuova prima punta che potrebbe rispondere al nome di Gianluca Scamacca, la Juventus potrebbe acquistare anche un esterno offensivo per dare imprevedibilità e qualità al reparto offensivo.

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza bianconera ci sarebbe anchequello di Armand Laurentiè, esterno francese che si è ritagliato un ruolo da protagonista nel nuovo Sassuolo di Alessio Dionisi.

Le prestazioni del classe 94 non sono passate inosservate, con molti club italiani ed europei che sarebbero già sulle tracce del gioiello neroverde, valutato attorno ai 40 milioni di euro. Oltre Laurentiè, la Vecchia Signora sonda anche due esterni del campionato spagnolo come Yeremi Pino del Villareal, valutato attorno ai 40 milioni di euro, e Ferran Torres del Barcellona già accostato ai bianconeri nella precedente sessione invernale di calciomercato.

Infine, sullo sfondo resta viva anche la candidatura di Nicolò Zaniolo, passato dalla Roma al Galatasary a gennaio.

Juve, possibile scambio Donnarumma-Szcescny

La Juventus deve far fronte anche ad una possibile rivoluzione tra i pali che potrebbe coinvolgere Woijcech Szcescny. Il portiere polacco è infatti nel mirino di diversi club inglesi e non solo. Per far fronte all'eventuale addio del numero uno bianconero, la Vecchia Signora sta valutando diversi profili per la porta.

Il sogno della Juve resta Gianluigi Donnarumma, portiere italiano in forza al Paris Saint Germain. Stando alle ultime notizie di mercato, i bianconeri sarebbero pronti ad un'offerta in estate e tenteranno di abbassare la parte economica inserendo proprio il cartellino di Szcescny come parziale contropartita tecnica per convincere il Psg.

Una trattativa che appare complessa, vista la volontà del club parigino di confermare il numero uno italiano.

La Vecchia Signora tiene d'occhio anche alcuni portieri che si sta facendo strada nel campionato italiano: parliamo di Guglielmo Vicario, valutato almeno 20-25 milioni di euro dall'Empoli, e Marco Carnesecchi, che sta acquistando esperienza grazie alle ottime prestazioni con la maglia della Cremonese. Il portiere della Nazionale Under 21 di proprietà dell'Atalanta viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.