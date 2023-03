Domenica 12 marzo alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Sampdoria, gara valida per il 26° turno di Serie A 22/23. La compagine bianconera, nella precedente giornata, ha subito una sconfitta di misura per 1-0 (Mancini al 53') in trasferta contro la Roma di Mourinho. I blucerchiati, invece, hanno ottenuto un pareggio a reti bianche nel match casalingo contro la Salernitana di Paulo Sousa.

Statistiche: la Sampdoria non batte la Juventus nel massimo campionato italiano dal 26 maggio 2019, quando la squadra ligure s'impose in casa per 2-0.

Juventus, Perin in porta

Massimiliano Allegri e la sua Juventus militano al momento in settima posizione con trentacinque punti ottenuti e distano dodici lunghezze dalla zona Champions League. Per tornare alla vittoria così da poter rimanere in lizza per un posto nelle coppe europee, i bianconeri potrebbero optare per il 3-5-2, con Perin come estremo difensore. Il trio arretrato della squadra piemontese avrà ottime chance di vantare come titolari Rugani, Bonucci e Danilo. Cerniera di centrocampo della Juventus che, invece, potrebbe essere composta da Rabiot, Paredes e Fagioli a far da scudo i mezzo, con Kostic nel ruolo di esterno sinistro e Cuadrado che sarebbe in odore di rinnovo di contratto che agirà sul versante destro.

Pochi dubbi, in ultimo, sul tandem offensivo che sarà presumibilmente formato, almeno inizialmente, da Vlahovic e Di Maria. Salteranno la gara lo squalificato Kean e gli infortunati Kaio Jorge e Milik, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di De Sciglio, Alex Sandro, Chiesa e dello stesso Di Maria, che ieri al termine del match di Europa League contro il Friburgo ha lamentato un piccolo affaticamento muscolare.

Nel caso non ce la facesse si potrebbe vedere Soulè dal primo minuto oppure Miretti nel ruolo di trequartista dietro Vlahovic.

Sampdoria, ballottaggio Ravaglia-Turk tra i pali

Mister Stankovic e la sua Sampdoria affronteranno la squadra di Allegri partendo da sfavoriti secondo i pronostici, non soltanto per il blasone dell'avversario ma anche perché i blucerchiati sono al momento il fanalino di coda del campionato, a causa dei soli dodici punti ottenuti.

Per provare a infastidire i bianconeri, il tecnico potrebbe scegliere il 3-4-1-2 e, considerando l'infortunio alla spalla di Audero, decidere se piazzare tra i pali Ravaglia o Turk, col classe '88 cresciuto nelle giovanili del Cesena che sembra avere più chance per una maglia da titolare. Difesa a tre che potrebbe essere formata da Amione, Zanoli e Nuytinck. A centrocampo, invece, i titolari dovrebbero essere Leris, Winks, Rincon e Augello, mentre sulla trequarti campo troveremo Cuisance. La coppia d'attacco della Sampdoria, infine, potrebbe essere composta da Gabbiadini e Rodriguez.

Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria:

Juventus (3-5-2): Perin, Danilo, Bonucci, Rugani, Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia (Turk), Amione, Zanoli, Nuytinck, Leris, Winks, Rincon, Augello, Cuisance, Rodriguez, Gabbiadini. Allenatore: Stankovic.