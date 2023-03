Dopo la sconfitta in campionato contro la Roma (1-0), ieri sera la Juventus è ritornata alla vittoria in Europa League con il risultato di 1 a 0 ai danni del Friburgo: tra 7 giorni si terrà il ritorno in terra tedesca utile per centrare la qualificazione ai quarti di finale della competizione europea. Non sono arrivate però buone notizie però dal punto di vista degli infortuni: Alex Sandro che potrebbe anche rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno è infatti uscito per infortunio nel primo tempo, Di Maria ha accusato un piccolo affaticamento muscolare dovuto probabilmente alla stanchezza mentre Chiesa un leggero fastidio al ginocchio.

In vista del match contro la Sampdoria, previsto domenica 12 marzo alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, le loro condizioni sono dunque tutte da valutare. Per entrambe le squadre sarebbe importante centrare un successo: per la Juventus per tenere vive le speranze di un quarto posto, per la Sampdoria per continuare a credere nella lotta salvezza.

Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi a Soulé e Vlahovic

La Juventus dovrebbe essere schierata con il tradizionale 3-5-1-1, il modulo più utilizzato da Allegri in stagione. In porta dovrebbe essere confermato Szczesny (esiste comunque l'ipotesi di un impiego di Perin), difesa a tre con Rugani che dovrebbe giocare centrale di destra, Bremer (o Bonucci) e Danilo.

A centrocampo potrebbe rientrare sulla fascia destra De Sciglio ma difficilmente giocherà dall'inizio. Probabile conferma invece in fascia per Cuadrado, a centrocampo Locatelli dovrebbe essere supportato da Fagioli e da Rabiot. Sulla fascia sinistra Kostic, nel settore avanzato potrebbe invece andare in panchina Di Maria. Il tecnico si affiderebbe così a Matias Soulé, che potrebbe giocare a supporto di Vlahovic considerando che Kean sarà squalificato per due giornate dopo l'espulsione rimediata contro la Roma nell'ultima di campionato.

Dejan Stankovic dovrebbe schierare Jesé a supporto di Gabbiadini

Il tecnico della Sampdoria Stankovic potrebbe giocare invece con il 3-4-2-1: in porta non ci sarà Audero infortunato alla spalla, al suo posto Turk o Ravaglia, difesa a tre invece formata da Zanoli, Nuytinck e Amione. A centrocampo sulla fascia destra Leris, centrali Rincon e Winks mentre Augello agirà sulla fascia sinistra.

I due trequartisti potrebbero essere Cuisance e Jesé a supporto della punta Gabbiadini.

Le probabili formazioni di Juventus e Sampdoria

Juventus (3-5-1-1): Szczesny - Rugani, Bremer, Danilo - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Soulé, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia - Zanoli, Nuytinck, Amione - Leris, Rincon, Winks, Augello - Cuisance, Jesé - Gabbiadini. Allenatore Dejan Stankovic.