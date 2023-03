Domenica 19 marzo, allo stadio Olimpico di Roma si è giocato il derby della Capitale tra S.S. Lazio e A.S. Roma. Al termine della partita, Luis Alberto ai microfoni di Dazn ha criticato i giallorossi per l'atteggiamento avuto nel pre-partita e dopo il triplice fischio. Il calciatore spagnolo ha invitato i giocatori della Roma a stare in silenzio visto che hanno perso l'ennesimo derby.

Le parole di Luis Alberto

Per tutta la partita la tensione è stata altissima. Al triplice fischio, i giocatori di Lazio e Roma hanno continuato a bisticciare. Stando alla versione fornita da Luis Alberto ai microfoni di Dazn, i calciatori giallorossi insieme allo staff tecnico hanno provocato per tutto il tempo i biancecelesti: "Quando parli prima della partita e perdi, devi stare zitto".

Il riferimento del fantasista spagnolo è alle dichiarazioni di José Mourinho post-eliminazine della Lazio in Conference League. A detta del centrocampista, la reazione dei giallorossi sarebbe stata dettata dalla frustrazione per l'ennesima sconfitta nel derby della Capitale: "Loro hanno parlato troppo, come fanno sempre".

Nel corso della partita Ibanez e Mancini sono stati i protagonisti in negativo: il primo è stato espulso al 32° per doppia ammonizione, mentre il secondo ha rimediato un cartellino giallo all'80°. A tal proposito Luis Alberto ha aggiunto: "Devono stare zitti". Il calciatore ha sostenuto che i giallorossi hanno provocato e cercato la discussione per tutto il tempo, compreso il post-partita: "Abbiamo giocato solo noi e abbiamo vinto".

A quel punto la giornalista ha chiesto al centrocampista di abbassare i toni per evitare un nuovo scontro con la Roma, ma Luis Alberto ha precisato di essere tranquillo. Prima di chiudere l'intervista il 30enne ha riferito di voler solo andare a mangiare con la famiglia e festeggiare la vittoria del derby.

Scintille tra Lotito e Mourinho dopo Lazio-Roma

Al termine del match di Serie A tra Lazio e Roma, c'è stato un botta e risposta anche tra Lotito e Mourinho. Quest'ultimo al triplice fischio finale è andato negli spogliatoi per parlare con i giallorossi, ma vedendo il presidente dei biancocelesti ha affermato: "Cosa guardi?".

La replica di Lotito non ha tardato ad arrivare: "Che guardi te? Io sono il presidente della Lazio, e tu sei ospite. Questa è casa mia e passo dove mi pare".

Il tecnico della Roma ha dovuto scontare la seconda giornata di squalifica. La Lazio vincendo il derby della capitale si è portata a 52 punti, consolidando il secondo posto in classifica. La Roma invece è rimasta ferma a 47 punti, mancando il sorpasso al Milan, rimasto quarto in classifica.