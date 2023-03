Non solo acquisti. L'Inter deve far fronte alle possibili offerte che potrebbero arrivare per i giocatori più importanti presenti in rosa. Tra questi c'è sicuramente Andrè Onana che, dopo una prima parte di stagione in ballottaggio con Samir Handanovic, si sta confermando come il nuovo titolare della porta nerazzurra. Le prestazioni dell'ex estremo difensore dell'Ajax non sono passate inosservate, con diversi club europei che potrebbero provare a strapparlo all'Inter nella prossima finestra estiva di mercato.

Inter, il Chelsea piomba su Onana

Stando alle ultime notizie di mercato, oltre al Barcellona, che potrebbe salutare Ter Stegen in estate, anche il Chelsea di Potter sarebbe sulle tracce del portiere dell'Inter.

Infatti, i Blues potrebbero rivoluzione il parco portieri con Mendy e Kepa che potrebbero lasciare Stanford Bridge in estate. Il club inglese potrebbe così provare ad imbastire una trattativa con il club nerazzurro per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Ajax.

Molto difficile che l'Inter possa privarsi di un elemento così importante, soprattutto in caso di addio di Samir Handanovic che potrebbe lasciare la casacca interista a fine stagione. Con l'addio del totem sloveno, il club nerazzurro non potrebbe privarsi anche di Onana e ritornerebbe sul mercato per cercare un vice all'altezza. Tra i nomi più caldi resta quello di Alessio Cragno che a fine stagione non dovrebbe esser riscattato dal Monza e ritornare al Cagliari.

Inter, idea Solet per il dopo Skriniar

L'Inter deve far fronte anche alla possibile rivoluzione che potrebbe esserci per il pacchetto difensivo. Infatti, l'unica certezza risponde al nome di Alessandro Bastoni mentre tutti gli altri centrali a disposizione di Simone Inzaghi potrebbero lasciare Milano.

In particolare, il futuro di Milan Skriniar è già scritto con il centrale slovacco che in estate approderà al Paris Saint Germain.

Per questo, il club nerazzurro è alla ricerca di un valido difensore per il dopo Skriniar. Sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche il nome di Oumar Solet, talentuoso centrale francese che si è ritagliato uno spazio importante nel Salisburgo. Il classe 2000 sta offrendo ottime prestazione e sarebbe finito nei radar di diversi club europei, tra cui l'Inter.

Il club nerazzurro potrebbe provare ad imbastire una trattativa con il club austriaco in estate. La valutazione del calciatore si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

Oltre a Solet, l'Inter lavora su più fronti: dal possibile riscatto di Acerbi dalla Lazio, passando per l'interesse nei confronti di Smalling della Roma e Rodrigo Becao dell'Udinese.