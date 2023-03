La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Se per il 27 marzo è attesa l'udienza preliminare presso la Procura di Torino per l'inchiesta Prisma in tema sportivo c'è attesa per l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni previsto il 19 aprile. Si deciderà se annullare, confermare o rimandare alla Corte Federale d'Appello la sentenza per il caso plusvalenze che ha stabilito 15 punti di penalizzazione per la Juventus. Del ruolo della Giustizia Sportiva di recente ha parlato Gabriele Gravina, che ha sottolineato come la Federazione Italiana Giuoco Calcio abbia lavorato su un sistema di regole che portano evidentemente ad un giudizio in tempi rapidi con tutela per il diritto alla difesa.

Il presidente della Figc ha sottolineato come il caso plusvalenze e la manovra stipendi rappresentano vicende giudiziarie che danno un'immagine non piacevole del calcio italiano andando evidentemente a danneggiarlo.

Il presidente della Figc Gravina ha parlato della Giustizia Sportiva

'Purtroppo ci troviamo ciclicamente ad affrontare momenti di fibrillazione all’interno del sistema che danneggiano l’immagine del nostro calcio'. Queste le dichiarazioni di Gabriele Gravina in una recente intervista a Il Mattino. Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio proseguendo l'intervista ha parlato del ruolo della Giustizia Sportiva in riferimento ai casi giudiziarie che stanno riguardando la Juventus.

Ha dichiarato: 'La giustizia sportiva sta facendo il suo corso, non spetta a me parlare del procedimento. L'obiettivo della Federazione Italiana Giuoco Calcio è aver creato un sistema di regole che porti ad un giudizio in tempi rapidi, tutelando anche il diritto alla difesa'.

Gabriele Gravina sulla nazionale italiana

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gravina ha parlato anche di nazionale italiana, facendo riferimento evidentemente all'Europeo vinto dalla squadra di Mancini nel 2021.

A tal riguardo ha dichiarato: 'Bisogna rimboccarci le maniche, tutti insieme. L'impresa del 2021 è stata qualcosa di straordinario, perché si è riusciti con la forza del gruppo a ottenere un risultato che alla vigilia sembrava impossibile'. Gravina ha poi lanciato una frecciatina al fatto che le società di Serie A non valorizzino i tanti talenti che sono nel settore giovanile.

Secondo il presidente della Figc i giovani bisogna metterli in condizione di giocare, sbagliare e maturare, solo così si cresce e possono fare una carriera importante da giocatori. L'obiettivo della nazionale italiana è quello di qualificarsi agli Europei del 2024 oltre a cercare di arrivare fino in fondo alla Nations League a giugno.