La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo in cui cercherà di arrivare fino in fondo in Europa League ed in Coppa Italia. La speranza per società e tifosi è che possano arrivare notizie piacevoli sull'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni e quindi l'annullamento della penalizzazione di 15 punti in campionato. Allegri dopo la pausa delle nazionali spera di riavere disponibili Milik, Chiesa ed Alex Sandro, bisognerà attendere invece per Pogba. Per il centrocampista francese il rientro potrebbe esserci per fine aprile dopo il problema muscolare avuto prima di Juventus-Sampdoria.

Nelle ultime settimane diversi giornali sportivi hanno parlato di una possibile partenza di Pogba a giugno, con un possibile trasferimento al Paris Saint Germain per il centrocampista. A smentire indirettamente queste indiscrezioni di mercato è stato Luca Momblano, che a Top Planet ha dichiarato che il francese se lascia la Juventus potrebbe farlo per una una nuova esperienza professionale nel campionato americano.

Il giornalista Momblano ha dichiarato che se Pogba lasciasse Torino potrebbe trasferirsi negli Stati Uniti

'Se Pogba rescinde il contratto con la Juve va negli Stati Uniti, ha delle offerte già in mano. Va spesso lì in vacanza e ci andrebbe volentieri anche per giocare. Però, mi piace sperare che la sua avventura alla Juventus possa ancora continuare'.

Queste le dichiarazioni di Luca Momblano a Top Planet. Secondo il giornalista sportivo ci sarebbero diverse società americane pronte ad investire sul francese anche se la speranza di Momblano è che possa rimanere a Torino. Fra l'altro il direttore tecnico Calvo in una recente intervista ha sottolineato come Pogba sia parte della famiglia bianconera e che la Juventus si aspetta molto dal francese.

D'altronde c'è un contratto importante sottoscritto da Pogba da 8 milioni di euro più 2 di bonus a stagione fino a giugno 2026 che conferma la fiducia della società bianconera. Attualmente quindi la volontà del giocatore è quella di recuperare dall'infortunio e dare un contributo importante alla squadra in questo finale di stagione.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema centrocampisti oltre a quello di Pogba c'è da valutare anche il futuro professionale di Adrien Rabiot. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una volontà della Juventus di prolungargli il contratto. Molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League per la società bianconera ma anche dall'offerta contrattuale della società bianconera. Potrebbe invece lasciare Torino Leandro Paredes, in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain.