La Juventus pensa già al Calciomercato estivo e valuta le mosse per aumentare la qualità del proprio reparto offensivo nella prossima stagione.

In attesa di scoprire il futuro di Dusan Vlahovic, corteggiato da diversi top club europei, la Vecchia Signora sta osservando diversi profili per regalare maggior alternative in attacco a Massimiliano Allegri.

Juventus, idea Weah per il reparto offensivo

Stando alle ultime notizie di mercato, il club bianconero starebbe monitorando la situazione di Timothy Weah, talentuoso esterno offensivo che si sta mettendo in luce in Francia con la maglia del Lille.

Le prestazioni del classe 2000 non sono passate inosservate a diverse società importanti, come la stessa Juventus che potrebbe effettuare un' offerta in estate per convincere il Lille a cedere il proprio giocatore.

Il contratto di Weah va in scadenza nel giugno 2024 e ciò potrebbe giocare un ruolo fondamentale per un'eventuale trattativa questa estate.

Oltre al 23enne attaccante del Lille, la Vecchia Signora tiene d'occhio pure altri profili come Ferran Torres, che resta in uscita dal Barcellona. Il club blaugrana chiede 30 milioni di euro per cedere l'ex Valencia. Infine, nel ruolo di prima punta fari puntati su Gianluca Scamacca che potrebbe lasciare il West Ham, mentre più complicata è la pista che porta a Rasmus Hojlund dell'Atalanta, la cui valutazione si aggira attorno ai 45-50 milioni di euro.

Juve, possibile interesse per Joan Gonzalez

Oltre a colpi importanti per l'attacco, la Juventus pensa a puntellare anche il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri, con giovani di qualità ma che presentino una discreta esperienza del campionato italiano.

Il club bianconero guarda con grande attenzione in casa Lecce e starebbe monitorando il profilo di Joan Gonzalez, talentuoso centrocampista spagnolo che si è ritagliato un ruolo importante nello scacchiere tattico di Baroni.

Il classe 2002 ha offerto buone prestazioni in questa stagione che non sono passate inosservate. Il Lecce chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per il 21enne centrocampista, finito anche nel mirino del Milan per la prossima stagione.

Oltre a Gonzalez, la Juventus tiene d'occhio anche Morten Hujlmand, regista e perno del centrocampo leccese.

Il danese viene valutato attorno ai 20 milioni di euro, visto l'interesse di alcune squadre della Premier League ma anche della Roma.

Pare intanto sempre più bilico il possibile riscatto dei bianconeri di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain.