La dirigenza dell'Inter avrebbe individuato in Okafor del Salisburgo un probabile obiettivo per l'attacco della prossima stagione: sull'attaccante ci sarebbe anche l'interesse del Milan e del Tottenham.

L'idea per l'attacco nerazzurro: Noah Okafor

L'Inter nelle sue ultime uscite è mancata in zona gol, con l'attacco che è uno dei meno prolifici della Serie A nel mese di marzo; per far fronte a questo problema la dirigenza starebbe lavorando sul mercato per nuovi acquisti per la fase offensiva.

Il primo obiettivo, secondo le ultime notizie di Calciomercato, sarebbe Noah Okafor del Salisburgo; l'attaccante in questa stagione ha già segnato 10 reti e fornito 5 assist tra campionato e Champions League.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero studiando un piano per portarlo a Milano in estate: sul tavolo ci sarebbe l'intenzione di offrire una cifra vicina ai 25 milioni di euro per provare a convincere il Salisburgo a cedere l'attaccante.

Il contratto di Noah Okafor

L'attaccante svizzero classe 2000 ha un contratto con il Salisburgo valido fino al giugno 2024; tra il club ed il giocatore non sembrerebbero essere avviati i colloqui per un eventuale rinnovo di contratto e pertanto il giocatore potrebbe lasciare il club austriaco già in questa estate se dovesse arrivare un'offerta ritenuta idonea da parte della società.

Il Salisburgo chiederebbe almeno 30 milioni per lasciar partire l'attaccante nella prossima estate, anche se le richieste potrebbero abbassarsi per evitare di perdere il giocatore a parametro zero nella stagione successiva.

Milan e Tottenham sull'attaccante svizzero

Non solo l'Inter starebbe monitorando la situazione di Noah Okafor, ma anche il Milan starebbe seguendo da vicino l'attaccante; nella prossima stagione la dirigenza rossonera dovrà affiancare ad Olivier Giroud un profilo più prolifico dal punto di vista realizzativo rispetto alle alternative proposte in questa stagione e l'attaccante svizzero potrebbe essere il prospetto adatto al gioco di Stefano Pioli.

Anche il Tottenham starebbe pensando al giocatore del Salisburgo come rinforzo per la fase offensiva; l'attaccante potrebbe alternarsi ad Harry Kane o fornire una spalla ideale per il bomber inglese.

Le alternative per l'attacco dell'Inter del futuro

La dirigenza nerazzurra starebbe comunque lavorando su diverse alternative per rinforzare l'attacco: la pista che porterebbe a Marcus Thuram sembrerebbe ancora molto valida, con l'attaccante che potrebbe arrivare a Milano nella prossima sessione di mercato estiva.

Giuseppe Marotta starebbe seguendo anche l'evolversi della vicenda Firmino-Liverpool, con l'attaccante che probabilmente non rinnoverà ed andrà via a parametro zero nella prossima estate.