La Juventus dopo la vittoria contro l'Inter si è avvicinata ulteriormente ai primi posti in classifica. Attualmente il quarto posto è a -7, che è l'obiettivo più volte sottolineato da Massimiliano Allegri in quanto garantirebbe la partecipazione alla Champions League nella stagione 2023-2024. C'è però la possibilità che venga vinto il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per l'annullamento della penalizzazione di 15 punti in campionato decisa dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze. Tutte situazioni che avrebbero portato le agenzie di scommesse a quotare la Juventus come possibili vincitrice del campionato.

Goldbet ad esempio paga 50 volte la posta in palio l'eventuale vittoria del campionato da parte della squadra bianconera, poco di più invece Eurobet con una quota di 51. Inter e Milan invece sono quotate a 71, la Lazio invece a 101.

Le agenzie di scommesse quotano la vittoria del campionato da parte della Juventus. Goldbet paga 50 volte la posta in palio, Eurobet 51 volte poiché è molto difficile che i bianconeri possano ritornare in lotta per vincere la Serie A. Ci dovrebbe essere un crollo clamoroso del Napoli, attualmente impossibile a 11 giornate dalla fine del campionato. A questo bisogna aggiungere l'annullamento della penalizzazione di 15 punti, eventualità più concreta almeno secondo diversi addetti ai lavori.

Se dovessero essere restituiti i punti tolti dalla Corte Federale d'Appello con il caso plusvalenze la Juve si ritroverebbe seconda in classifica a 56 punti, a -15 punti dal Napoli. Viene pagata a 71 la vittoria del campionato di Inter e Milan, quella della Lazio invece a 101. Interessante anche la quota vincente Serie A senza Napoli e Juventus.

L'agenzia Snai paga l'Inter a 2,25, il Milan a 3,25 come la Lazio. La Roma è quotata a 7,50, l'Atalanta a 25. Goldbet invece paga a 2 l'Inter, a 3,50 il Milan, a 3,25 la Lazio, a 7,50 la Roma e a 25 l'Atalanta. Infine anche Better valuta la quota vincente Serie A senza Napoli e Juventus pagando 2 volte la posta in palio la vittoria dell'Inter seguita da quella della Lazio a 3,25, del Milan a 3,50, a 7,50 quella della Roma e a 25 quella dell'Atalanta.

La classifica a 11 giornate dalla fine del campionato

Il Napoli attualmente è primo in classifica a 71 punti, a +19 sulla Lazio seconda che ha recentemente vinto contro la Roma in campionato. Al terzo posto l'Inter con 50 punti sconfitta dalla Juventus nell'ultima giornata. Poi troviamo al quarto posto il Milan a 48 punti, seguito dalla Roma a 47 e l'Atalanta a 45 punti. La Juventus è a 41 punti, in lotta per il quarto posto e con la speranza per società e tifosi di poter vincere il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che significherebbe ottenere i 15 punti tolti per il caso plusvalenze. In tal caso la Juventus diventerebbe seconda a 56 punti, a -15 dal Napoli.