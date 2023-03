La Juventus inizia a preparare le prime mosse per il prossimo mercato estivo. La società bianconera sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Con l'addio molto probabile di Cuadrado che lascerà Torino a parametro zero, la Vecchia Signora sta osservando diversi profili per regalare ad Allegri un nuovo esterno, duttile e capace di adattarsi a tutti gli schemi di gioco utilizzati dall'allenatore bianconero.

Juve, idea Tierney per l'estate

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus starebbe monitorando il profilo di Kieran Tierney, esterno scozzese in forza all'Arsenal. Il 25enne non riesce a trovare molto spazio nelle rotazioni di Arteta che sta puntando su calciatori come l'ex Bologna Tomiyasu e Ben White. Per questo, Tierney starebbe valutando l'addio a fine stagione. I Gunners sarebbero pronti ad offrirlo come parziale contropartita tecnica per arrivare a Manuel Locatelli, obiettivo numero per il centrocampo anche se questa trattativa sembrerebbe complicata vista la volontà della Juventus di non cedere l'ex Sassuolo.

Per questo, la Vecchia Signora potrebbe decidere di provare a mettere sul piatto una cifra attorno ai 20 milioni di euro senza contropartite tecniche per convincere l'Arsenal a cedere l'esterno scozzese.

Oltre a Tierney, la Juventus tiene d'occhio anche Singo del Torino [VIDEO] che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. L'esterno ivoriano è nel mirino anche dell'Inter come possibile erede di Dumfries.

Juve, anche il Liverpool su Locatelli

Oltre ad eventuali acquisti per completare l'organico, la Juventus deve far fronte alle possibili offerte che potrebbero arrivare per i giocatori più importanti.

Oltre Vlahovic che resta nel mirino di Real Madrid, potrebbero arrivare delle offerte importanti anche per Manuel Locatelli che sarebbe nel mirino delle big di Premier League.

Infatti, all'Arsenal si sarebbe aggiunto anche il Liverpool di Jurgen Klopp che prepara una vera e propria rivoluzione in estate. I Reds sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra importanti per convincere la Vecchia Signora a lasciar partire l'ex Sassuolo.

Solo di fronte a cifre irrinunciabili come 50-60 milioni di euro, i bianconeri potrebbero prendere in considerazione un'eventuale cessione.

Intanto, per la mediana il club bianconero starebbe prendendo in considerazioni il profilo di Teun Koopmeiners dell'Atalanta, valutato attorno ai 40 milioni di euro. Sullo sfondo anche la candidatura di Hjulmand del Lecce, nel mirino anche della Roma.