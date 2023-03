La Juventus, in queste ore, si è preparata in vista della gara contro il Friburgo. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, non si è sbilanciato più di tanto in merito alle scelte di formazione. Il tecnico livornese si è soffermato anche sulle condizioni dei singoli giocatori come per esempio Alex Sandro, Mattia De Sciglio e Paul Pogba. Quest'ultimo, come ha spiegato lo stesso allenatore della Juventus, sembra essere in dubbio per la gara di Europa League: "Oggi (8 marzo ndr) ha fatto differenziato e domani capiremo. Credo sia a disposizione".

Mentre per quanto riguarda Alex Sandro, si va verso la convocazione per il match contro il Friburgo.

Parla Allegri

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Friburgo, anche se non ha dato molte indicazioni in merito alla formazione [VIDEO] che schiererà. L'unico che è certo di essere in campo dal primo minuto è Di Maria, come ha spiegato lo stesso Allegri: "Angel è un giocatore straordinario e sta bene fisicamente perciò domani partirà titolare". Negli altri reparti, invece, ci sono dei dubbi e per quanto riguarda la difesa ad esempio resta da capire se Alex Sandro sarà titolare oppure se toccherà a Leonardo Bonucci. Infatti, il tecnico della Juventus ha sottolineato che il brasiliano sarà quasi certamente a disposizione: "Alex Sandro al 99% è a disposizione".

Dunque, salvo clamorose sorprese il numero 12 bianconero sarà tra i convocati, anche se resta da capire se sarà titolare oppure no. Ma questo lo si saprà solo dopo la rifinitura di domani mattina 9 marzo. Inoltre, ci sono anche alcuni dubbi in attacco, anche perché Moise Kean salterà la gara contro la Sampdoria perché squalificato.

Dunque, non è del tutto da escludere che il numero 18 juventino possa giocare contro il Friburgo magari per concedere un po' di riposo a Dusan Vlahovic.

Dubbi di formazione

Massimiliano Allegri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione solo nella rifinitura che la Juventus farà domani mattina. Infatti, il tecnico livornese deve prima capire le condizioni di tutti i suoi ragazzi per poi prendere le ultime decisioni sugli uomini fa schierare dal primo minuto in Europa League.

Quello che è certo è che mancherà Mattia De Sciglio, perciò sulla destra sarà confermato Juan Cuadrado. Non è ancora da escludere la possibilità di vedere il tridente, anche se Massimiliano Allegri non si è sbilanciato più di tanto su questa possibilità: "Non ho ancora deciso la formazione perché avevamo qualche acciaccato. Devo cercare di gestire al meglio le forze". Infine, l'allenatore della Juventus si è espresso anche sul momento difficile che sta vivendo Dusan Vlahovic: "Dusan credo sia cresciuto e sta crescendo molto".