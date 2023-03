Denzel Dumfries potrebbe lasciare l'Inter in estate. Dopo un buon Mondiale, l'esterno olandese Dumfries è sempre nel mirino del Chelsea, che dopo il mancato approdo a gennaio potrebbe provare una nuova sortita in estate. Di fronte ad un'offerta attorno ai 50-60 milioni di euro, il club nerazzurro potrebbe decidere di cedere l'ex Psv e fare cassa. L'Inter reinvestirebbe successivamente il denaro per completare la rosa e regalare ad Inzaghi un nuovo esterno destro.

Inter, possibile interesse per Dalot

Stando alle ultime notizie di mercato, tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche Diogo Dalot, esterno portoghese in forza al Manchester United che in Italia ha già militato con la maglia del Milan.

Nonostante un minutaggio importante nelle rotazioni di Ten Haag, l'ex Milan è corteggiato da diverse squadre europee tra cui l'Inter e Real Madrid e potrebbe lasciare Old Trafford in estate. Il club di Manchester non fa però sconti e chiede almeno 30 milioni di euro per il terzino portoghese.

Oltre Dalot, l'Inter guarda anche in Italia e in particolare in casa Spezia prossimo avversario in campionato. Infatti, sul taccuino della dirigenza ci sarebbe anche il nome di Emil Holm, talentuoso esterno svedese e tra le rivelazioni del campionato italiano. Il club spezzino forte della concorrenza di Roma e di club inglesi chiede almeno 20 milioni di euro per intavolare una trattativa.

Infine, sullo sfondo resta anche la candidatura di Singo del Torino, già monitorato nelle precedenti sessioni di Calciomercato.

Come risaputo, il club di Urbano Cairo riesce a cedere i suoi gioielli a cifre importanti e per l'esterno ivoriano chiede almeno 20-25 milioni di euro.

Inter, idee Kumbulla e Martinez Quarta per la difesa

Oltre al futuro di Denzel Dumfries, l'Inter potrebbe rivoluzionare anche il reparto arretrato. Infatti, l'addio di Milan Skriniar potrebbe non esser l'unico: Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio restano in scadenza di contratto ed il loro futuro sembrerebbe in bilico.

Resta inoltre da capire anche la situazione legata a Francesco Acerbi con l'Inter che vorrebbe riscattarlo dalla Lazio.

Per questo, il club nerazzurro starebbe valutando molti profili per completare la difesa a disposizione di Inzaghi. Tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello di Kumbulla, difensore albanese che non riesce a trovare molto spazio alla Roma durante la gestione di Josè Mourinho.

Lo Special One non si opporrebbe ad un'eventuale cessione dell'ex Verona che viene valutato attorno ai 10 milioni di euro.

Oltre Kumbulla, l'Inter valuta anche la candidatura di Martinez Quarta della Fiorentina che si sta ritagliando un ruolo importante nello schema tattico di Italiano. Infine, sullo sfondo anche l'interesse per Nacho, che potrebbe liberarsi a parametro zero dal Real.