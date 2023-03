La Juventus inizia a muoversi sul fronte Calciomercato. La società bianconera sta infatti osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione in vista della prossima stagione, in particolare per il reparto offensivo.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da calciomercato.com, il club sarebbe così pronto ad un'offerta per Wilfried Gnonto, talentuoso esterno offensivo italiano in forza al Leeds United. Dopo l'esperienza positiva allo Zurigo, il classe 2003 è sbarcato in Premier League ritagliandosi subito uno spazio importante nel Leeds.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e il club bianconero potrebbe decidere di intavolare una trattativa con quello inglese per accaparrarsi il cartellino del 19enne esterno. La Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto i cartellini di Moise Kean (da poco riscattato dall'Everton) e soprattutto di Weston McKennie già al Leeds in prestito fino al termine della stagione.

L'esterno italiano non è il solo giocatore seguito dalla compagine bianconera per completare il reparto offensivo. La Juventus seguirebbe con grande attenzione infatti anche la crescita di Timothy Weah per il quale potrebbe presto presentare un'offerta.

Altro giovane profilo attenzionato dai bianconeri sarebbe quello di Armand Laurentiè, gioiello del Sassuolo che si sta mettendo in luce con la maglia neroverde in questa seconda parte di stagione.

Juve, il Tottenham punta Szcescny

Venendo adesso al fronte cessioni, Wojchech Szcescny potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. L'estremo difensore polacco presenta un contratto in scadenza nel 2024 e ciò potrebbe agevolare una suo addio nella prossima finestra di calciomercato.

Oltre alla questione legata al contratto le pretendenti non mancano, dal Manchester United fino al Tottenham che potrebbe salutare il totem Hugo Lloris al termine del campionato.

Gli Spurs sarebbero quindi alla ricerca di un nuovo estremo difensore ed avrebbero posato gli occhi proprio sul portiere polacco.

In caso di addio di Szcescny, la Vecchia Signora sarebbe pronta ad un'offensiva per Guglielmo Vicario che tanto bene sta facendo con la maglia dell'Empoli. Il giovane portiere italiano viene valutato attorno ai 15-20 milioni di euro, visto l'interesse anche di altre squadre italiane come il Napoli.

I bianconeri starebbero valutando anche il profilo di Marco Carnesecchi dell'Atalanta, in prestito alla Cremonese. Molto più complicata la pista che porta a Gianluigi Donnarumma che dovrebbe restare al Paris Saint Germain anche nella prossima stagione.