Possibile rivoluzione in casa Inter. Il club nerazzurro potrebbe apportare delle modifiche importanti nel reparto offensivo che vede in Lautaro Martinez l'unica certezza. Il futuro degli attaccanti nerazzurri resta infatti in bilico: dalla trattativa con il Chelsea per Lukaku fino ad arrivare al rinnovo di Edin Dzeko. Per questo, il direttore sportivo Giuseppe Marotta sta sondando diversi profili per completare il reparto offensivo.

Tra i nomi accostati alla compagine nerazzurra, stando a quanto riferito da Calciomercato.com, ci sarebbe anche quello di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese che potrebbe lasciare il Chelsea in estate.

L'ex Milan non è riuscito a trovare molto spazio durante questa sua esperienza con la maglia dei Blues e l'arrivo di un ulteriore attaccante nella prossima sessione estiva potrebbe determinare il suo addio da Stanford Bridge. L'ex bomber tra le altre di Arsenal e Barcellona potrebbe addirittura chiedere la rescissione del proprio contratto e liberarsi così a parametro zero. In caso di addio a zero dal Chelsea, l'Inter potrebbe prendere in considerazione la sua candidatura per l'estate.

Altro attaccante che è pronto ad una nuova avventura è sicuramente Roberto Firmino, che a giugno dovrebbe liberarsi a parametro zero dal Liverpool. L'Inter sarebbe sulle tracce dell'attaccante brasiliano, seguito anche dalla Juventus come eventuale sostituto di Dusan Vlahovic.

Infine, i nerazzurri guardano anche al futuro e sarebbero in forte pressing su Mateo Retegui, attaccante italiano del Tigre in prestito dal Boca Juniors che durante le qualificazioni ai prossimi Europei ha siglato due reti (in due incontri) con la maglia della Nazionale italiana. Il giovane attaccante che dovrebbe esser riscattato dal Tigre, viene valutato attorno attorno ai 15 milioni.

Inter, possibile ritorno di fiamma per Demiral

Oltre a colpi importanti per il reparto offensivo, l'Inter deve sopperire all'addio di Milan Skriniar che tra qualche mese diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Paris Saint Germian. Per questo, il club nerazzurro è alla ricerca di un nuovo difensore che possa sostituire il centrale slovacco.

Tra i profili ci sarebbe anche quello di Merith Demiral, centrale dell'Atalanta che già nella precedente sessione di mercato era stato accostato ai colori nerazzurri. L'ex Juventus non è più tra gli incedibili della Dea ed il club nerazzurro potrebbe approfittare di questo aspetto per intavolare una trattativa a giugno sulla base di un prestito con un eventuale diritto di riscatto fissato attorno ai 20 milioni di euro.

Tale formula non è presa in considerazione dal Torino per Schuurs, altro obiettivo di mercato dei nerazzurro. I granata chiedono almeno 30 milioni di euro per il centrale olandese.