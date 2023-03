Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato, con l'obiettivo di rinforzare la rosa nella prossima campagna estivi. L'attacco rossonero potrebbe subire una vera e propria rivoluzione con il solo Olivier Giroud che potrebbe continuare la sua esperienza con la maglia del Diavolo. Infatti, Maldini e Massara sono alla ricerca di un attaccante di spessore che possa completare il reparto offensivo.

Milan, idea Morata per l'attacco

Tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello di Alvaro Morata, attaccante spagnolo in forza all'Atletico Madrid con un doppio passato in Italia con la maglia della Juventus.

Nonostante una buona stagione, l'ex bianconero potrebbe lasciare Madrid vista la folta concorrenza nell'attacco dei Colchenoros che a gennaio hanno acquisto anche Depay dal Barcellona. Morata vorrebbe giocare con maggiore continuità e potrebbe farlo in un altro top club europeo.

Il Diavolo starebbe valutando di intavolare una trattativa con l'Atletico che chiede almeno 15 milioni di euro per cedere il numero nove spagnolo. Oltre alle richieste dei Colchoneros, il Milan deve guardarsi dall'interesse della Juventus che con l'eventuale addio di Vlahovic potrebbe ritornare su Morata che ha in Massimiliano Allegri un suo grande estimatore.

Oltre Morata, il Milan valuta anche profili come Balogun del Lille e Gianluca Scamacca che potrebbe lasciare il West Ham in estate.

Più complessa la pista che porta a Rasmus Hojlund dell'Atalanta che viene valutato attorno ai 45-50 milioni di euro.

Milan, sogno Gavi per il centrocampo

Non solo l'attacco. Il Milan punta ad un grande colpo anche per il centrocampo e sogna in grande. Infatti, i rossoneri starebbero osservando la situazione di Gavi, che potrebbe lasciare il Barcellona in estate.

Il gioiellino spagnolo potrebbe infatti lasciare il club blaugrana a parametro zero in estate, con il club rossonero che potrebbe fiondarsi su di lui a giugno. Al momento resta una suggestione, vista la volontà del Barcellona di trattenere Gavi, ed in caso di mancato rinnovo sarebbe importante la concorrenza per il talento della Roja.

Molto più fattibile ad arrivare ad altri obiettivi di mercato come Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese in uscita dal Chelsea. Per una cifra attorno ai 20 milioni di euro i Blues potrebbero decidere di cedere il classe 96, seguito anche dalla Lazio per un eventuale dopo Milinkovic-Savic. Oltre Loftus-Cheek, il Diavolo tiene d'occhio anche Marko Grujic, centrocampista in forza al Porto che per una cifra attorno ai 15 milioni di euro potrebbe diventare un'opzione importante per la mediana.

Infine, sullo sfondo anche la candidatura di Samuele Ricci del Torino, seguito anche dal Napoli.