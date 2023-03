La dirigenza del Barcellona avrebbe messo nel mirino l'attaccante esterno della Juventus Federico Chiesa; il club blaugrana potrebbe avanzare un'offerta per il giocatore nella prossima finestra di mercato estiva.

L'idea del Barca: Federico Chiesa al posto di Ferran Torres

Il rendimento stagionale degli attaccanti blaugrana Ferran Torres e Ansu Fati non avrebbe soddisfatto l'allenatore Xavi che avrebbe pertanto richiesto alla società un rinforzo per la fase offensiva nel prossimo mercato.

La dirigenza del Barcellona avrebbe puntato diversi profili, tra cui il principale obiettivo sembrerebbe essere Federico Chiesa; l'attaccante esterno della Juventus è da poco rientrato da un grave infortunio ma le sue prestazioni avrebbero convinto il club spagnolo ad investire su di lui per il futuro.

Nelle ultime settimane si sarebbe registrata la presenza di alcuni osservatori del Barcellona a Torino; le voci di Calciomercato suggerirebbero un possibile incontro con gli agenti del giocatore juventino per discutere di un suo possibile trasferimento in Spagna nella prossima stagione.

La Juventus preferirebbe non privarsi del giocatore ma se dovesse arrivare un'offerta importante sotto il profilo economico la palla passerebbe direttamente al giocatore che avrebbe l'ultima parola sull'eventuale trasferimento.

Sull'operazione potrebbero incidere le future sentenze sul club bianconero, che potrebbe rischiare persino la retrocessione secondo alcuni rumurs sulla vicenda 'stipendi' al vaglio dalla Procura Federale.

I numeri del giocatore

Federico Chiesa, figlio d'arte del famoso padre Enrico, attaccante della Fiorentina, è cresciuto calcisticamente proprio nelle giovanili del club del capoluogo toscano, cercando di percorrere le orme del padre.

Come Enrico è destro ma calcia bene con entrambi i piedi; rapidamente ha scalato le gerarchie nelle giovanili, fino ad imporsi in prima squadra nel campionato 2016/2017.

Dopo tre stagioni con la maglia della Fiorentina, i viola hanno ceduto il giocatore in prestito alla Juventus nel 2020, con il diritto di riscatto esercitato dal club bianconero dopo una stagione per la cifra di circa 42,5 milioni di euro.

In Nazionale Federico Chiesa ha debuttato nel marzo del 2018; da allora per l'attaccante esterno ci sono state 40 presenze con 4 marcature, Santini non ne esclude un'eventuale cessione con Vlahovic.

Con la Nazionale italiana l'attaccante ha vinto l'Europeo del 2021 disputatosi nel Regno Unito.

In questa stagione in Serie A Federico Chiesa con la maglia della Juventus ha disputato solamente 11 partite per via di un grave infortunio al ginocchio, senza ancora nessuna marcatura; in Europa League ha invece segnato nell'ultima partita vinta per 2-0 contro il Friburgo che è valsa la qualificazione ai quarti della competizione.