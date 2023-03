Continua a tenere banco il pesantissimo successo ottenuto dalla Juventus contro l'Inter: 0-1 targato Filip Kostic, un gol quello del serbo che ha innescato un enorme vespaio di polemiche per via di un presunto fallo di mano di Adrien Rabiot all'inizio dell'azione che ha poi condotto alla rete.

Nel post gara sull'argomento è stato sollecitato anche Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, che ha richiamato altri episodi dei match passati contro l'Inter in cui fu la Juventus a dover subire decisioni arbitrali controverse. Le stesse con cui il club, come tutti gli altri, ha dovuto fare i conti anche in questa Serie A.

Ad affrontare la tematica il giornale sportivo torinese Tuttosport.

Juventus, episodi controversi sia a favore che contro in questa Serie A

Indimenticabile al riguardo il gol annullato in Juventus vs Salernitana a Milik per offside di Leonardo Bonucci: si trattava della rete del 3-2 arrivata in pieno recupero ma il Var annullò per un fuorigioco poi rivelatosi inesistente. Gli almeno 50 centimetri che tenevano in gioco il centrale di difesa non furono infatti ravvisati poichè la sala Var non aveva a disposizione le immagini che inquadravano Antonio Candreva in basso più vicino di tutti alla linea di fondo.

Anche all'andata di Juventus vs Inter fu annullato un gol a Danilo per un presunto fallo di mano del centrale brasiliano che venne giudicato ignorando però la sospetta ed ipotetica cintura inflittagli dal difensore dell'Inter De Vrij: in quel caso il Var Di Paolo e l'arbitro Doveri annullarono la rete sul punteggio di 1-0, il match è poi terminato 2-0 con reti di Rabiot e Fagioli.

A richiamare questi episodi anche Massimiliano Allegri nel post partita.

Tra gli altri episodi controversi che hanno interessato i bianconeri, richiamati sempre da Tuttosport, anche la presunta cintura di Palomino ai danni di Milik nel 3-3 di Torino tra Juventus e Atalanta: anche lì nessun fischio e nessuna review al Var. Di contro come non ricordare l'ultimo match casalingo dei bianconeri, Juventus vs Sampdoria 4-2, con la rete del 3-2 segnata sempre da Rabiot al centro di numerose polemiche per via di un presunto controllo del pallone con la mano sinistra.

La rete è stata convalidata, nel finale è poi arrivato il quarto sigillo bianconero firmato da Soulè.

Lo stesso Allegri, sempre nel post match di Inter vs Juventus, ha intesto sottolineare come nell'arco di un campionato ogni squadra vada incontro ad episodi controversi a favore e contro, vanno tutti accettati indipendentemente dal verso in cui si dipanano (se per l'appunto a favore o contro).

Tornando ad Inter vs Juventus numerosi addetti ai lavori hanno infine invitato il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi a concentrarsi di più su quanto visto in campo che sull'episodio del gol: tra questi Claudio Marchisio che ha posto l'attenzione sull'errore di Dumfries che proprio sul gol di Kostic non esce a chiudere sul tiro del serbo restando a metà strada tra l'avversario e la porta difesa da Onana, con ciò consegnando perfettamente la visuale di tiro all'esterno bianconero. Il fendente mancino scagliato da Kostic ha fatto il resto.