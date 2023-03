Il Milan è alla ricerca di un centrocampista che possa essere l'alternativa giusta a Frank Kessie. L'addio del centrocampista ivoriano nella scorsa sessione estiva di Calciomercato ha lasciato un vuoto nella mediana rossonera con Pioli che oltre al duo Tonali-Bennacer, non è riuscito a trovare delle soluzioni. I nuovi acquisti come Pobega, Vrankcx e Bakayoko non sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante, e per questo i rossoneri potrebbero ritornare sul mercato a giugno per completare il centrocampo.

Milan, sfida alla Roma per Dahoud

Stando alle ultime notizie di mercato, Maldini e Massara stanno osservando diversi profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco che in estate dovrebbe lasciare il Borussia Dortmund a parametro zero.

Il 25enne centrocampista potrebbe risultare un'ottima opportunità a costo zero con diversi club italiani e europei che potrebbero provare ad accaparrarsene le prestazioni.

In caso di addio al Borussia, il Diavolo potrebbe provare a trovare un accordo con il mediano tedesco che sarebbe però, finito anche nel mirino della Roma di Josè Mourinho che dopo Dybala potrebbe piazzare un altro colpo a parametro zero in estate. I giallorossi stanno osservando diverse alternative a centrocampo qualora non riuscissero ad ingaggiare Davide Frattesi del Sassuolo.

Oltre Dahoud, il Milan tiene d'occhio anche il profilo di Loftus-Cheek, accostato anche alla Lazio nelle precedenti sessioni di mercato. Il Chelsea chiede almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista inglese.

Milan, idea Vuskovic per la difesa

Oltre al centrocampo, il Milan lavora anche sul fronte difesa per regalare a Pioli un nuovo difensore che possa completare il pacchetto di centrali a sua disposizione. Per la retroguardia, i rossoneri starebbero pensando ad un colpo d'esperienza come Samuel Umtiti che potrebbe ritornare al Barcellona dopo il prestito al Lecce, ma starebbero monitorando anche dei giovani che si stanno ritagliando uno spazio importante nella ribalta europea.

Infatti, Maldini e Massara stanno osservando le prestazioni del gioiellino Vuskovic, difensore centrale classe 2007 dell'Hajduk Spalato. Le prestazioni del 19enne centrale avrebbero impressionato diversi club europei tra cui il Milan che sarebbero pronti ad accaparrarsene le prestazioni. Oltre al club rossonero, ci sarebbe infatti l'interesse anche del Paris Saint Germain, Barcellona e Real Madrid.

Altro giovane seguito dal Milan è Tanguy Nianzou, centrale francese in forza al Siviglia che viene valutato attorno ai 15-20 milioni di euro.