Il dentro o fuori è arrivato, sono le notti dei campioni, le notti in cui un piccolo dettaglio può fare la differenza, è una notte da Champions League tra Tottenham e Milan. I rossoneri arrivano a Londra con il vantaggio di una rete grazie al guizzo di Brahim Diaz all'andata tra le mura amiche di San Siro. La partita d'andata è stata la conferma di una striscia di quattro vittorie dopo il pessimo mese di gennaio. La cura Pioli con cambio di modulo ha visto però un pericoloso stop nella trasferta di Firenze, dove il Milan s'è improvvisamente spento e sembrava essere tornato al primo mese dell'anno.

Nel Milan erano assenti due giocatori che dovrebbero tornare protagonisti nella trasferta londinese, sia Rafael Leao che Brahim Diaz. Il primo non è sceso in campo per squalifica, il secondo per un infortunio che sembrerebbe essere superato. Ad essi andava aggiunta l'assenza del duttile Rade Krunic. Dovrebbe farcela anche Olivier Giroud che ha accusato una forte forma influenzale, ma dovrebbe partire dall'inizio, vista anche l'esclusione dalla lista di Zlatan Ibrahimovic e la poca concretezza di Divock Origi fin qui. Anche i padroni di casa hanno perso nell'ultimo turno di Premier League in casa contro i Wolves. Antonio Conte torna in panchina e promette battaglia contro i rossoneri. L'arbitro della gara sarà il francese Clement Turpin.

Tottenham - Milan le quote e il pronostico

Padroni di casa con il netto favore dei bookmakers a 1,80 con un pareggio a 3,70 che garantirebbe il passaggio degli uomini di Pioli e la vittoria esterna a 4,5 del Milan. Due risultati su tre farebbero felici il popolo rossonero.

La quota GOL è a 1,80mentre la NOGOL a 1,90. Per quanto riguarda il numero di reti realizzate al termine dell'incontro l'over 2,5 viene pagato 1,95 con un Over 3,5 abbastanza alto a 3,30. Il risultato esatto con la più alta probabilità di uscita è l'1-0 a 6,5 che porterebbe la situazione alla parità e costringerebbe entrambe le squadre a giocarsi i tempi supplementari.

il pareggio per 1-1 a 7,25 è la seconda opzione seguita dal 2.1 a 8,50. In una partita così delicata il primo marcatore indiziato altro non poteva essere che Harry Kane a 4,25 seguito da Olivier Giroud a 6. Per l'autore del gol dell'andata Brahim Diaz la quota è alta a 16 viste le sue precarie condizioni fisiche.