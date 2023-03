L'Inter potrebbe attuare una piccola rivoluzione nella prossima campagna estiva di Calciomercato. Vari calciatori potrebbero lasciare la casacca nerazzurra e in particolare gli attaccanti. Infatti il futuro di Dzeko, Lukaku e Correa resta in bilico e la società nerazzurra che sta osservando diversi profili in caso di mancata conferma per la prossima stagione.

Inter, idea Balogun per l'attacco

Il direttore sportivo Giuseppe Marotta sarebbe al lavoro per completare e rendere maggiormente competitiva la rosa per la prossima stagione ed in particolare il parco attaccante.

Oltre alla certezza che risponde al nome di Lautaro Martinez, l'Inter avrebbe messo nel mirino Florian Balogun, attaccante francese dell'Arsenal che attualmente si sta ritagliando uno spazio da protagonista in Francia con la maglia del Reims. L'attaccante classe 2001 sarebbe finito nel mirino dei top club europei tra cui l'Inter, con i Gunners che sarebbero pronti a sedersi a un tavolo per un'eventuale cessione solo con offerte attorno ai 20-25 milioni di euro. Il club nerazzurro non è la sola squadra italiana interessata al gioiellino 21enne: infatti anche il Milan è alla ricerca di un attaccante in caso di addio di Origi e Rebic.

Il derby di mercato che potrebbe accendersi in estate, ma che potrebbe non essere l'unico.

Infatti, nerazzurri e rossoneri potrebbero scontrarsi anche per Gianluca Scamacca che dopo l'esperienza al West Ham potrebbe ritornare in Italia. Scamacca è nel mirino anche della Juventus, come possibile erede di Dusan Vlahovic.

Inter, possibile offerta del Newcastle per Dimarco

Oltre alle eventuali novità in attacco, l'Inter deve far fronte alle possibili offerte che potrebbero arrivare per i pezzi pregiati presenti in rosa.

Tra questi c'è assolutamente Federico Dimarco, tra i calciatori che in questa stagione ha dimostrato una grande crescita sotto tutti i punti di vista.

L'esterno nerazzurro sarebbe finito nel mirino della Premier League con diverse squadre che sarebbero interessate. Oltre al Fulham, il pericolo maggiore potrebbe esser il Newcastle, a caccia di pedine importanti per completare la rosa a disposizione del tecnico Eddie Howe.

I Magpies sarebbero pronti a un'offerta importante per convincere l'Inter a lasciar partire il laterale sinistro.

Pare difficile che l'Inter possa privarsi di un elemento così importante, vista la possibile partenza di Denzel Dumfries. Con la cessione dell'olandese, nel mirino di Manchester United e Chelsea, il club nerazzurro avrebbe la forza per trattenere altri calciatori importanti come Dimarco. Resta infine da capire anche il futuro di Robin Gosens, che potrebbe esser confermato anche per la prossima stagione.