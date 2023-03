La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Sarà importante cercare di arrivare fino in fondo in Europa League ed in Coppa Italia, obiettivi evidentemente raggiungibili per la squadra bianconera a differenza invece del campionato con il Napoli oramai distante rispetto alle altre squadre. Allegri spera di ritrovare anche Vlahovic, che se da una parte è migliorato nella gestione del pallone e nel far salire la squadra, ha perso un po' di finalizzazione nelle ultime partite. Recuperarlo sarà importante, come sottolineato però da Carolina Stramare il giocatore vuole tenersi stretta la Juve in quanto ci tiene tantissimo.

La compagna del giocatore, nota showgirl che sarà impegnata nel programma di Sky Pechino Express, ha sottolineato come non sia stato facile l'impatto nella Juventus in quanto ha trovato una realtà che non si aspettava.

Carolina Stramare ha parlato del suo compagno Vlahovic

'Si è ritrovato a vivere una realtà nuova, diversa che probabilmente non si aspettava nemmeno lui'. Queste le dichiarazioni di Carolina Stramare in una recente intervista a Tuttosport sul trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus di Dusan Vlahovic. La compagna del giocatore bianconero ha parlato anche del problema di pubalgia che lo ha riguardato, sottolineando come anche nel passato lo abbia avuto. Ha aggiunto: 'Lui alla Juventus ci tiene tantissimo, vuole tenersela stretta.

L’ho sempre invidiato sotto tanti aspetti. Gli invidio la sua concentrazione, il suo voler arrivare all’obiettivo sul lavoro'. Ha poi elogiato il suo compagno definendolo un giocatore incredibile e aggiungendo che non sia un caso che la società bianconera gli abbia dato la maglia numero nove.

La showgirl ha parlato anche del suo tifo per la Juventus

La showgirl Stramare ha aggiunto che lei è tifosa juventina, passione calcistica ereditata da suo nonno e da suo papà, grandi tifosi bianconeri. Ad una domanda su cosa scegliesse fra la Juventus qualificata nelle competizioni europee e la sua possibile vittoria a Pechino Express, la showgirl ha risposto: 'Quest'anno io Pechino Express, poi dalla prossima stagione con la Juventus ritorneremo dove merita'.

Nell'intervista la showgirl ha parlato anche della sua emozione di aver sfilato nel 2019 all'Allianz Stadium di Torino dopo aver vinto Miss Italia. Come dicevamo parteciperà al noto programma televisivo su Sky 'Pechino Express' insieme a Barbara Prezia. Fra le sue esperienze televisive c'è stata anche la co-conduzione di Scherzi a Parte nel 2022 oltre che di Serie BKT nella Web Tv, piattaforma che trasmette le partite del campionato italiano di Serie B italiano.