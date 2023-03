La dirigenza dell'Inter prosegue nella propria ricerca di un sostituto di Milan Skriniar per la prossima stagione; il nome nuovo che circola sui media in queste ore è quello di Lucas Martinez Quarta della Fiorentina.

Per arrivare al difensore viola Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero tentati dal proporre una sorta di "scambio", inserendo nella trattativa il prestito del centrocampista nerazzurro Asllani.

L'idea per la difesa dell'Inter: Martinez Quarta

Il difensore sarebbe già stato sondato nella scorsa finestra di mercato, ma il rinvio della partenza di Milan Skriniar aveva rallentato i contatti tra i due club, che in queste ore si sarebbero riaperti.

Un accordo tra Fiorentina e Inter per il passaggio di Lucas Martinez Quarta in nerazzurro si potrebbe trovare anche grazie all'inserimento nella trattativa del prestito in Toscana del centrocampista nerazzurro Asllani.

Infatti il club fiorentino gradirebbe il centrocampista ex Empoli per la prossima stagione, trovando la "sponda" dei suoi agenti che avrebbero richiesto all'Inter più spazio o l'alternativa di un prestito in altri club per dare esperienza al giocatore. Finora Asllani non sta trovando molto spazio nella formazione di Simone Inzaghi, che nell'ultimo turno di campionato gli ha preferito ad esempio Roberto Gagliardini, che andrà in scadenza a giugno 2023 e che probabilmente lascerà l'Inter a fine stagione.

Il centrocampista albanese sarebbe insomma indietro nelle gerarchie e qualora il tecnico piacentino dovesse rimanere sulla panchina nerazzurra anche nel prossimo campionato, il giocatore potrebbe chiedere una cessione in prestito al fine di ritagliarsi spazio come titolare in un altro club.

Le statistiche di Martinez Quarta

Il difensore centrale argentino classe 1996 ha un contratto con la Fiorentina fino al giugno 2025; il suo stipendio netto è di circa 1 milione di euro a stagione.

In questo campionato di Serie A Martinez Quarta ha disputato 18 partite, con una rete e un assist all'attivo; in stagione la sua percentuale di titolarità si attesta intorno al 64%. Il giocatore era stato acquistato dal club fiorentino nell'ottobre del 2020 dal River Plate per una cifra vicina ai 13 milioni di euro; il difensore aveva mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico in Argentina con il Kimberley, per passare nelle giovanili del River Plate nel luglio 2016.