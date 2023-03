L’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha deciso di portare Paolo Ziliani in tribunale. A confermare la notizia lo stesso giornalista sportivo sul suo profilo Twitter, dichiarando anche che la causa legale portata avanti da Agnelli inizierà a giugno.

Il giornalista negli ultimi mesi è stato uno più critici nei confronti della Juventus e ai suoi ex dirigenti in riferimento alle recenti vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera.

Il giornalista Ziliani ha confermato la volontà di Agnelli di portarlo in tribunale

'Dai tempi di Calciopoli, sono 18 anni, non ci sono stati un giorno, un’ora, un minuto della mia vita trascorsi senza il peso di cause legali in corso.

È così anche oggi, a giugno ci sarà Agnelli che porta in tribunale sia me che il Fatto Quotidiano e poi, indovinate?'.

Con questo post Paolo Ziliani ha ufficializzato il fatto che l'ex presidente della Juventus ha deciso di portare in tribunale sia lui che il Fatto Quotidiano in una causa che è prevista a giugno. Il giornalista sportivo ha deciso di pubblicare una serie di tweet in cui si sfoga contro le tante azioni legali che ha avuto negli ultimi 18 anni. Ha poi chiesto aiuto ai suoi 60 mila follower nel contribuire tramite una somma mensile minima al mantenimento di un nuovo canale Youtube che il giornalista utilizzerebbe per fare informazione sportiva. Allo stesso tempo tale somma servirebbe anche per sostenere eventuali battaglie legali che potrebbero definirsi come è successo negli ultimi anni.

Per il giornalista basterebbe il contributo di 3000-4000 follower che paghino circa 2 euro (il costo di un cappuccino ed una brioche) al mese per poterlo aiutare.

Le dichiarazioni di Ziliani sulla Juventus

La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Come sottolinea il Corriere dello Sport potrebbero essere tre i processi a carico della società bianconera, oltre al caso plusvalenze e alla manovra stipendi ci sarebbe anche quello delle partnership opache con altre società sulle quali diverse Procure stanno indagando.

Dall'ufficializzazione della penalizzazione di 15 punti decisa dalla Corte Federale d'Appello il giornalista sportivo Ziliani ha incentivato la sua informazione sportiva sulla società bianconera. Già a gennaio aveva dichiarato che Agnelli gli aveva fatto causa , in un altro post aveva parlato una penalizzazione per la manovra stipendi di 40-45 punti, da aggiungersi ai già 15 assegnati per il caso plusvalenze.

Bisognerà attendere il 19 aprile per conoscere l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte della Juventus per il caso plusvalenze, a maggio invece potrebbe eventualmente chiudersi la vicenda della manovra stipendi. Da valutare anche la possibilità di un nuovo processo, le partnership opache con altre società, sulle quali stanno indagando diverse Procure italiane.