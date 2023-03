Paulo Dybala continuerebbe a restare nei pensieri dell'Inter. Dopo il mancato approdo a Milano nella passata stagione, con l'arrivo a luglio alla Roma, l'argentino è subito diventato un elemento fondamentale dello scacchiere tattico di Josè Mourinho. Nonostante ciò, il futuro della Joya non sarebbe così scontato e il club nerazzurro potrebbe riprovarci a giugno.

Infatti, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l'eventuale addio di Mourinho dalla Capitale in caso di eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League, metterebbero in pericolo il futuro dell'asso argentino che potrebbe lasciare la Roma in estate.

L'Inter potrebbe così fiondarsi sul giocatore, stimato dal direttore sportivo Giuseppe Marotta e formulare un'offerta attorno ai 20-30 milioni di euro per convincere il club giallorosso. La Roma non ha alcuna intenzione di cedere Dybala, ma molto dipenderà dagli obiettivi e traguardi che la squadra di Mourinho raggiungerà nei prossimi mesi.

Dybala non è il solo attaccante seguito dai nerazzurri che continuano a monitorare altri profili come Mateo Retegui del Tigre, nel mirino anche del Milan. La valutazione del giovane attaccante recentemente naturalizzato italiano si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro.

Non tramontano anche delle piste a parametro zero come Marcus Thuram del Borussia Moencheglabach, seguito anche dal Bayern Monaco, e Roberto Firmino che lascerà il Liverpool a giugno: l'attaccante brasiliano è seguito anche dalla Juventus.

Infine sullo sfondo c'è anche la pista Aubameyang che potrebbe lasciare il Chelsea in estate.

Inter, questione rinnovi: si avvicina la firma di De Vrij

Non solo acquisti: l'Inter sta lavorando anche sul fronte rinnovi per non ripetere il caso Skriniar che in estate lascerà il club nerazzurro a parametro zero per iniziare la sua avventura al Paris Saint Germain.

Per evitare altri casi, il club nerazzurro si sta azionando molto sul fronte rinnovi e sarebbe vicino all'accordo con Stefan De Vrij per il prolungamento del contratto. Stando alle ultime notizie di mercato, il direttore sportivo Giuseppe Marotta avrebbe proposto un biennale alle stesse cifre di questa stagione, quindi un contratto da circa 5 milioni di euro.

L'olandese, nonostante non sia stato sempre titolare in questa stagione, potrebbe decidere di accettare l'offerta nerazzurra.

Dopo De Vrij toccherà anche a un altro perno della retroguardia ovvero Alessandro Bastoni che resta sempre nel mirino dei top club di Premier League. Infine resta in bilico il futuro di Edin Dzeko che potrebbe decidere di rinnovare per una stagione con la società nerazzurra.