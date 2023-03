L'Inter sarà con ogni probabilità grande protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita.

La società nerazzurra potrebbe rivoluzionare il proprio reparto arretrato, visto che ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto, con Milan Skriniar che andrà via a parametro zero accasandosi al Paris Saint Germain. Più di un dubbio anche su Stefan De Vrij che sembra comunque orientato a prolungare il contratto in scadenza a giugno, e Danilo D'Ambrosio, anche lui in scadenza di contratto, mentre con la Lazio si dovrà trattare l'eventuale riscatto di Francesco Acerbi.

In entrata il club meneghino starebbe sondando diverse piste. Tra queste una porterebbe a Perr Schuurs, che al Torino sta facendo molto bene al suo primo anno nel campionato italiano. A riportarlo interlive.it.

L'Inter vorrebbe Schuurs

L'Inter starebbe sondando diverse piste per rinforzare la difesa nella prossima stagione, cosa tutt'altro che semplice visto che andrà via un pilastro come Milan Skriniar, in scadenza di contratto. Tra i nomi sondati dalla società nerazzurra ci sarebbe quello che porta a Perr Schuurs, che tanto bene sta facendo al Torino. I granata hanno puntato su di lui la scorsa estate per sostituire Gleison Bremer, ceduto alla Juventus, e il campo sta dando ragione al club di Urbano Cairo, che per acquistarlo dall'Ajax ha investito 9 milioni di euro.

Dopo un solo anno, però, non è escluso che il classe 1999 vada via, con il Toro che potrebbe realizzare una cospicua plusvalenza con la sua cessione. I rapporti con l'Inter sono buoni, nonostante quanto successo con l'affare Bremer l'anno scorso, con il brasiliano che sembrava destinato ai nerazzurri per poco meno di 30 milioni di euro prima dell'inserimento in extremis della Juventus, che ha sfondato il muro dei 40 milioni di euro per accaparrarsi le sue prestazioni.

L'offerta nerazzurra

Inter e Torino, dunque, potrebbero sedersi nuovamente al tavolo delle trattative tra qualche mese per discutere del futuro di Perr Schuurs. Il centrale olandese potrebbe giocare sia al centro della difesa a tre ma anche, all'occorrenza, sul centro destra andando a sostituire proprio il partente Milan Skriniar.

La valutazione del classe 1999 si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma la società nerazzurra potrebbe anche giocarsi la carta Valentino Lazaro, già in prestito al Toro, oltre ad un conguaglio vicino ai 15 milioni di euro. L'austriaco piace molto a Juric e viene valutato tra i 5 e i 6 milioni di euro, cifra fissata anche per un suo ipotetico riscatto. Al momento tra i due club c'è stato solo qualche sondaggio, ma i discorsi potrebbero essere anche approfonditi presto.