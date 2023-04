Domenica 30 aprile alle ore 20:45 si giocherà Bologna-Juventus, gara valida per il 32° turno di Serie A 2022/23. Il Bologna proviene da una sconfitta fuori dalle mura amiche allo Stadio Bentegodi col risultato di 2-1 ad opera del'Hellas Verona di Zaffaroni: doppietta di Verdi per i mastini, mentre i rossoblu hanno inutilmente replicato con Dominguez. I bianconeri, invece, hanno subito una sconfitta casalinga di misura per 1-0 nel big match contro il Napoli di Spalletti, coi partenopei che hanno portato a casa il risultato grazie alla rete di Raspadori in zona Cesarini.

Statistiche: l'ultima vittoria del Bologna contro la Juventus, in match disputati sia in Coppa Italia che in Serie A, risale al 26 febbraio 2011, quando la squadra emiliana ebbe la meglio in trasferta per 2-0.

Bologna, Sansone vertice offensivo

Thiago Motta e il suo Bologna militano attualmente all'ottavo posto della classifica con quarantaquattro punti ottenuti, merito soprattutto del buon ruolino di marcia casalingo che li ha visti perdere sinora soltanto in tre occasioni (sette vittorie e sei pareggi). Per impensierire la Vecchia Signora, il tecnico della compagine rossoblu potrebbe optare per il 4-1-4-1, con Skorupski a difesa dei pali. Difesa a quattro che potrebbe essere composta da Lucumi e Soumaoro in mezzo, mentre Posh e Kyriakopoulos agiranno come terzini rispettivamente a destra e sinistra del terreno di gioco.

Nella mediana della squadra emiliana troveremo probabilmente Schouten, mentre a centrocampo dovrebbero agire Barrow e Aebischer come esterni e Ferguson assieme a Dominguez a far da scudo centralmente. L'unico riferimento in attacco, infine, dovrebbe essere Sansone. Non saranno disponibili causa infortunio Cambiaso, Arnautovic e Soriano.

Juventus, out Kean

Mister Allegri e la sua Juventus mancano alla vittoria in campionato da quattro turni e saranno chiamati a tornare a far bottino pieno al più presto per restare aggrappati alla zona Champions League. Per battere gli emiliani, l'allenatore toscano potrebbe optare per il 3-5-2, con Szczesny come estremo difensore.

Gatti, Danilo e Bonucci, invece, saranno i probabili interpreti della triade arretrata. Cerniera di centrocampo bianconera che vedrà probabilmente Miretti, Locatelli e Rabiot in mezzo al reparto, con De Sciglio come ala destra e Kostic che andrà a piazzarsi sul versante opposto. Tandem d'attacco che, con ogni probabilità, sarà composto da Milik e Vlahovic. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Kaio Jorge, mentre non sarà a disposizione del tecnico l'infortunato Moise Kean.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus:

Bologna (4-1-4-1): Skorupski, Kyriakopoulos, Lucumi, Soumaoro, Posh, Schouten, Barrow, Ferguson, Dominguez, Aebischer, Sansone. Allenatore: Thiago Motta.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Danilo, Bonucci, De Sciglio, Miretti, Rabiot, Locatelli, Kostic, Milik, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.