La Juventus dopo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze si ritrova con i 15 punti con i quali era stata sanzionata a gennaio dalla Corte Federale d'Appello. La sentenza è stata rinviata con una riformulazione della stessa che avverrà entro 30 giorni. A parlare dell'argomento molti addetti ai lavori, fra questi anche Michele Criscitiello che ha paragonato la vicenda al processo tamponi che ha riguardato il presidente della Lazio Claudio Lotito nel periodo dell'emergenza coronavirus. Una Corte Federale d'Appello che dovrebbe rimodulare la sanzione diminuendo in maniera evidente i punti di penalizzazione inizialmente decisi.

Il giornalista Criscitiello ha parlato dell'esito al ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze

'Film identico al processo tamponi per Lotito. La Corte Federale d'Appello chiede 12 mesi, palla al Collegio di Garanzia del Coni che la rimanda al Corte Federale d'Appello e dice di riformulare: i 12 mesi diventarono 2. Uguale il tema Juve. Basta sostituire i mesi in punti (esempio)'. Questo il post pubblicato da Michele Criscitiello sul profilo Twitter in riferimento all'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze. Di conseguenza non è da scartare la possibilità che, in base al ragionamento del giornalista sportivo, i punti diventino da -15 a -5.

Probabile però che tale sanzione venga decisa per la stagione 2023-2024.

Il commento degli utenti al post di Michele Criscitiello

Tanti i commenti al post di Michele Criscitiello. Un utente ha scritto: 'Nel caso del processo tamponi di Lotito però la pena non è quantificata per 'fregare' qualcuno ma semplicemente ridotta... nel secondo, il sentore è che sia un posticipare per "rimodulare" sempre guardando la classifica e il punteggio della quarta!

Magari mi sbaglio poi eh!'. Un altro utente ha scritto: 'E se aspettano la fine del campionato per poi dargli i punti di penalizzazione che poi la fanno stare fuori dall'Europa, quindi una pena che effettivamente è nel concreto una punizione?Perché la Uefa ha fatto capire che Juve ma anche Barcellona non li ammetterà alle coppe Europee'.

Un altro utente ha sottolineato che bisogna aspettare le motivazioni e valutare se sarà tolto o meno l'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva. C'è anche chi ipotizza un commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La manovra stipendi

Intanto c'è attesa anche di conoscere l'evoluzione della manovra stipendi, a tal riguardo ha parlato l'avvocato Maurizio Paniz che ha dichiarato come sia difficile una penalizzazione di altri punti per la vicenda giudiziaria e che eventualmente potrebbe essere decisa una sanzione pecuniaria. Non sarebbe da scartare neanche la possibilità di patteggiamento se dovesse esserci un'intesa fra la società bianconera e la Procura Figc.