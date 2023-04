La Juventus punterà sempre più sui giocatori cresciuti nel settore giovanile bianconero: una conferma in tal senso è arrivata in una recente intervista di Francesco Calvo prima di Sassuolo-Juve, il direttore dell' area tecnico della società bianconera si è detto orgoglioso del fatto che in questa stagione abbiano finora giocato almeno un match con la prima squadra già sei giocatori provenienti dalla Juventus Next Gen.

Fra questi vi è Nicolò Fagioli, che nella scorsa stagione era stato uno dei protagonisti della promozione della Cremonese in Serie A.

Le sue prestazioni importanti hanno portato la società bianconera a confermarlo nella rosa della prima squadra. Poi, complici gli infortuni di alcuni centrocampisti, Fagioli si è ritagliato sempre più spazio, diventando di fatto un titolare: la società bianconera ora lo considererebbe il presente e il futuro della squadra bianconera.

Fagioli punto di riferimento del centrocampo della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus del futuro avrà come punto di riferimento a centrocampo Nicolò Fagioli. Il classe 2001 è progressivamente diventato un titolare in questa stagione nella squadra bianconera e, nonostante l'interesse di diverse società, dovrebbe rimanere a Torino. Il Sassuolo lo starebbe seguendo e su alcuni media si era parlato di un suo possibile inserimento in prestito nell'eventualità in cui Davide Frattesi approdasse alla Juve, ma quanto pare non sarà così.

Il classe 2001 è considerato importante anche perché è uno dei pochi giocatori della rosa bianconera in grado di garantire qualità nell'impostazione di gioco e verticalizzazioni per il settore avanzato.

In questa stagione Fagioli ha disputato 21 match nel campionato italiano segnando 2 gol e fornendo 4 assist. A questi bisogna aggiungere 3 presenze in Coppa Italia, 2 in Champions League e 5 gare (con un assist) in Europa League.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe aggiungere altri giovani di qualità nella propria rosa per la stagione 2023-2024. Uno di questi è Nicolò Rovella, che attualmente è in prestito al Monza dalla società bianconera. Il talento italiano potrebbe sostituire Leandro Paredes, che dovrebbe far ritorno al Paris Saint Germain per fine prestito.

Se dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League nella stagione 2023-2024 aumenterebbero inoltre le probabilità di conferma di Adrien Rabiot, che potrebbe prolungare il contratto con la società bianconera.