In seguito all'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni la Juventus si ritrova terza in classifica, essendo stati restituiti i 15 punti con rinvio della sentenza alla Corte Federale d'Appello che dovrà adesso rimodulare la sanzione.

In attesa di conoscere le motivazioni si parla molto anche del secondo caso giudiziario che sta riguardando la Juventus, ovvero la manovra stipendi. Il 12 aprile scorso è stata chiusa l'indagine con la notifica dell'atto inviato dal procuratore Figc Giuseppe Chiné alla società bianconera. Ad esprimersi sull'argomento nelle ultime ore è stato Maurizio Paniz, che ha parlato di una possibile sanzione pecuniaria per la società bianconera e non di punti di penalizzazione come accaduto con il caso plusvalenze.

Maurizio Paniz ha parlato di una possibile sanzione pecuniaria per la Juve sulla manovra stipendi

'Anche nella manovra stipendi non ci sono violazioni del dovere di lealtà, a maggior ragione c'è una violazione specifica che riguarda il profilo penale'. Queste le dichiarazioni di Maurizio Paniz.

L'avvocato ha aggiunto: 'Non vedo cosa ci sia di sleale nella scelta della Juventus di inserire a bilancio gli stipendi una volta pagati'. Si è poi lasciato andare ad una previsione sulla sanzione che potrebbe essere decisa dichiarando: 'Non dovrebbe esserci nessun punto di penalizzazione, se ci sarà equilibrio nella valutazione al massimo è prevista è una sanzione pecuniaria'. Come già anticipato in precedenza il 12 aprile il procuratore Figc Chiné ha chiuso l'indagine notificando gli atti alla società bianconera.

La difesa del club ha adesso a disposizione qualche giorno ancora per strutturare una memoria difensiva, successivamente potrebbe partire il deferimento della Procura Figc che farà da spartiacque all'iter procedurale dei vari gradi di giudizio.

Il tutto a meno che non si decida per un patteggiamento da parte della Juventus in intesa con la Procura Figc.

Se tale procedura giudiziaria avverrà prima del deferimento la sanzione potrebbe essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista.

Il caso plusvalenze e l'annullamento della penalizzazione

Attualmente la Juventus si trova a 59 punti, ovvero terza in classifica, con il Collegio di Garanzia del Coni che ha deciso di annullare la penalizzazione con rinvio alla Corte Federale d'Appello.

Bisognerà capire adesso le motivazioni e soprattutto se la nuova sanzione sarà rivalutata sull'articolo 4 e sull'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva. La società punta ovviamente ad un annullamento in toto e definitivo.