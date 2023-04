Continuano a far discutere gli anni in bianconero di Cristiano Ronaldo, acquistato dalla Juventus nell'estate del 2018 per circa 115 milioni di euro. Di recente ha parlato del portoghese Paulo Dybala, che nel corso di un'intervista a Dazn ha raccontato di aver avuto un buon rapporto con il fuoriclasse lusitano durante gli anni in bianconero sottolineando come in Argentina sia evidente e palpabile la rivalità calcistica fra lo stesso Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

Paulo Dybala ha parlato di Cristiano Ronaldo

'Con Cristiano Ronaldo sono stati tre anni belli, la squadra era forte e lui ci dava qualcosa in più'.

Queste le dichiarazioni di Paulo Dybala a Dazn in una recente intervista con Diletta Leotta. L'argentino ha aggiunto: 'In Argentina si sente molto la rivalità sportiva fra Cristiano Ronaldo e Messi. Una volta gli ho detto che da bambino lo 'odiavo''.

Dybala ha aggiunto di aver avuto sempre un bel rapporto con Cristiano Ronaldo: i due hanno giocato insieme tre stagioni, il portoghese è arrivato nel 2018 nella società bianconera rimanendoci infatti fino al calciomercato estivo del 2021, quando fu ceduto al Manchester United. Un'esperienza professionale non ideale quella del portoghese nella società inglese durata una stagione e mezza fino alla rescissione consensuale a fine 2022 e il trasferimento all'Al-Nassr.

Anche Paulo Dybala ha lasciato nel frattempo la Juventus, l'argentino è andato in scadenza di contratto a giugno ed ha sottoscritto un'intesa contrattuale con la Roma fino a giugno 2025.

La stagione fino ad adesso disputata da Dybala alla Roma

Paulo Dybala sta disputando una stagione importante dando un contributo notevole alla squadra in campionato ma anche in Europa League.

Fino ad adesso ha giocato 23 match in Serie A segnando 11 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 9 match con 4 gol e 1 assist in Europa League.

L'argentino ha contribuito in modo decisivo anche alla qualificazione alle semifinali della competizione europea dove la Roma affronterà la squadra tedesca del Bayer Leverkusen nel mese di maggio: decisivo infatti il gol del 2-1 segnato dal fantasista contro il Feyenoord in un momento in cui a qualificarsi era la compagina olandese.

Dybala è adesso ai box per un trauma contusivo-distorsivo riportato contro l'Atalanta, spera di rientrare il prima possibile per aiutare i giallorossi a centrare la qualificazione alla Champions League per la stagione 2023-2024 oltre appunto a vincere l'Europa League.