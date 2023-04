La Juventus è al lavoro in previsione del match di Bologna, importante per la classifica. Attualmente i bianconeri sono terzi in classifica e dovranno cercare di ritornare a vincere se consideriamo che negli ultimi cinque match sono arrivate altrettante sconfitte. Una di queste quella in Coppa Italia contro l'Inter che ha significato eliminazione nelle semifinali. Tante critiche a Massimiliano Allegri per la formazione schierata con la squadra milanese, il tecnico potrebbe ritornare ad affidarsi ad alcuni giocatori rimasti in panchina. Ci riferiamo a Federico Gatti e Nicolò Fagioli.

Probabile che venga schierato il 3-5-2 con il rientro fra i titolari di Cuadrado in sostituzione di De Sciglio, che ha giocato in Coppa Italia anche perché il colombiano era squalificato. La Juventus giocherà contro una delle squadre più in forma del campionato, il Bologna guidata da Thiago Motta, che sta dimostrando tutta la sua bravura da tecnico. Diverse le assenze per gli emiliani, uno su tutti Arnautovic oltre a Sansone e al centrocampista Soriano.

Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi a Di Maria e Milik

La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della stagione che ricordano la prima parte, con una squadra apparentemente scarica e fisicamente in difficoltà. Per questo Allegri potrebbe ritornare al 3-5-2 con alcuni giocatori recentemente esclusi che potrebbe trovare un posto nella formazione iniziale.

Probabile quindi Gatti e Fagioli titolari, oltre al rientro di Cuadrado dopo la squalifica in Coppa Italia. Per quanto riguarda invece il settore avanzato con l'assenza di Kean e l'eventuale recupero di Vlahovic solo per la panchina Allegri potrebbe affidarsi a Di Maria e Milik, con Chiesa pronto a subentrare dalla panchina.

Il tecnico Thiago Motta dovrebbe affidarsi a Barrow

Il Bologna dovrebbe essere schierato da Thiago Motta con il 4-3-3, idea di gioco che il tecnico oramai sta utilizzando da diversi match. Assenti Soriano, Sansone a Arnautovic, i sostituti potrebbero essere Schouten, Barrow e Zirkzee. Dovrebbe giocare come portiere Skorupski, difesa a quattro con Posch terzino destro, centrali Soumaoro e Lucumi e terzino sinistro Kyriakopoulos.

Centrocampo con Ferguson, Schouten e Dominguez, nel settore avanzato Orsolini dovrebbe giocare sulla fascia destra, Zirkzee punta centrale e Barrow sulla fascia destra.

Le probabili formazioni di Bologna e Juventus

Di seguito le probabili formazioni di Bologna-Juventus:

Bologna (4-3-3): Skorupski - Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakoupolos - Ferguson, Dominguez, Schouten - Orsolini, Zirkzee, Barrow. Allenatore Thiago Motta.

Juventus (3-5-2): Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri.