Giovedì 13 aprile alle ore 18:45 si giocherà Feyenoord-Roma, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League 2022/23.

Le due formazioni si incontrano nuovamente dopo la finale di Conference League 2021/22 disputata a Tirana e vinta dalla compagine di Josè Mourinho col risultato di 1-0.

Il match di ritorno dei quarti di finale tra Roma e Feyenoord si giocherà giovedì 20 aprile alle ore 21 allo Stadio Olimpico.

Dove vederla: il match tra Feyenoord e Roma sarà trasmesso sui canali 201, 213 e 252 di Sky, così come in streaming su SkyGo e Dazn.

Feyenoord, ancora out Bijlow

Arne Slot e il suo Feyenoord dovranno affrontare i giallorossi senza poter contare sulle prestazioni del portiere Bijlow, alle prese con una frattura al polso. Il tecnico della squadra di Rotterdam, a seguito del sorteggio, ha dichiarato: "Roma grandissimo avversario, preferivo incontrare qualcun altro", forse a causa della finale persa di Conference dello scorso anno proprio per mano della banda dello Special One.

Per tentare di mettere i bastoni tra le ruote alla Roma, l'allenatore degli olandesi potrebbe optare per un propositivo 4-3-3, con Wellenreuther a difesa dei pali. La difesa a quattro sarà probabilmente formata da Peders e Hartman come terzini, con Trauner e Hancko a far da filtro in mezzo al reparto.

Le chiavi del centrocampo della squadra olandese saranno affidate presumibilmente a Wieffer, Kocku e Szymanski. Il tridente d'attacco del Feyenoord dovrebbe essere inizialmente composto da Gimenez al centro, con Jahanbakhsh alla sua sinistra e Idrissi a destra.

Roma, 3-4-2-1 per Mourinho

Mister Mourinho e la sua Roma si scontreranno col Feyenoord dovendo necessariamente fare a meno di Karsdorp e Darboe, rispettivamente infortunati al naso e al ginocchio.

Per indirizzare il doppio confronto nel migliore dei modi, il tecnico giallorosso potrebbe scegliere di riproporre la difesa a tre puntando sul 3-4-2-1, con Rui Patricio in porta. Il terzetto difensivo potrebbe avere come interpreti Mancini, Smalling e Ibanez. Il centrocampo della Roma, invece, avrò buone chance di essere composto da Cristante e Matic a far scudo centralmente, mentre Spinazzola e Zalewski giocheranno sulle fasce.

Sulla trequarti campo, infine, spazio a Dybala e Pellegrini, i quali avranno il compito di fornire palle gol all'unica punta Abraham.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Roma:

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther, Peders, Trauner, Hancko, Hartman, Wieffer, Kocku, Szymanski, Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. Allenatore: Slot.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Smalling, Ibanez, Mancini, Spinazzola, Matic, Cristante, Zalewski, Dybala, Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho.