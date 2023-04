Tre giornate separano il Crotone dalla fine della stagione regolare, con una seconda posizione in classifica di Serie C girone C che oramai è già blindata. Sfumato il primato, la squadra di Lamberto Zauli sta preparando i play-off che vedranno gli squali scendere in campo inizialmente il 16 e 20 maggio.

Uno dei calciatori che potrebbe fare la differenza negli spareggi promozione è il centrocampista Andrea D'Errico. Nelle ultime giornate per lui sono arrivati due gol e tante giocate di qualità che potrebbero servire già nella prossima sfida interna contro l'Audace Cerignola di mister Pazienza di sabato 8 aprile.

Crotone, D'Errico l'uomo in più

Arrivato nel mercato di riparazione di gennaio, con la formula del prestito dal Bari, il centrocampista Andrea D'Errico ha faticato a trovare la condizione. Con l'avvicendamento in panchina avvenuto tra Franco Lerda e Lamberto Zauli, però ha ritrovato una maglia da titolare andando a siglare due reti in 10 presenze.

Assieme all'attaccante Cosimo Chiricò (12 reti stagionali), D'Errico è fra i calciatori più tecnici presenti nella rosa della squadra pitagorica e potrebbe rappresentare un jolly nelle gare post campionato.

Crotone, arriva l'Audace Cerignola

Sabato 8 aprile alle ore 14,30 il Crotone tornerà in campo per la gara della 36^ giornata di Serie C, 2022-2023.

Allo Stadio Comunale Ezio Scida arriverà l'Audace Cerignola del tecnico Michele Pazienza.

La squadra pugliese, neopromossa, ha centrato in anticipo la salvezza e confida ora nella realizzazione di un sogno: il piazzamento play-off.

All'andata la gara allo Stadio "Domenico Monterosi" sorrise agli squali (0-1) con una rete siglata nella ripresa dal centrocampista Theophilus Awua.

Nella partita di ritorno in Calabria ci saranno però altre motivazioni e soprattutto tanta voglia di rivalsa per i gialloblù.

Assenze e possibili recuperi

Intanto gli squali stanno provando a recuperare per i playoff alcuni elementi attualmente fuori rosa per infortunio. Uno di questi è il difensore centrale Giuseppe Cuomo, fermo da alcune settimane per una fattura a una mano.

Nessuna notizia invece è stata fornita sull'assenza del centrocampista Theophilus Awua, escluso anche lui dalla lista dei convocati nelle ultime giornate.

Ha già fatto invece il suo rientro contro il Taranto l'attaccante Augustus Kargbo, che aveva dovuto saltare le ultime sfide a causa della convocazione con la Nazionale della Sierra Leone.