Lautaro Martinez potrebbe lasciare l'Inter nella prossima finestra di mercato estiva: sul giocatore nerazzurro ci sarebbe l'interessamento di molti top club della Premier League, che sarebbero pronti a sborsare per l'attaccante argentino una cifra vicina agli 80 milioni di euro per portarlo in Inghilterra.

La Premier League vuole Lautaro Martinez

Sarebbero almeno quattro le squadre della Premier League che starebbero seguendo da vicino l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez, tra le quali la principale è il Chelsea, che vorrebbe provare a convincere l'Inter ad una cessione mettendo sul piatto una cifra importante nella prossima estate.

Anche l'Arsenal e il Manchester City starebbero pensando ad un rinforzo per il loro attacco della prossima stagione e Lautaro Martinez sembrerebbe essere sulla loro lista di possibili obiettivi, soprattutto per la squadra che dovesse vincere la Premier League tra le due duellanti nel testa a testa finale.

Anche il Liverpool avrebbe mostrato interesse verso l'attaccante argentino Lautaro Martinez, anche se la situazione dell'allenatore Jurgen Klopp che sarebbe considerata vacillante potrebbe rallentare le future operazioni sul mercato, in particolar modo in entrata.

Anche il Bayern Monaco sul giocatore

Nelle ultime settimane si sarebbe esposto anche il Bayern Monaco, che avrebbe mostrato un particolare interesse per il giocatore, considerato un possibile obiettivo per affiancare in attacco Sadio Manè nella prossima stagione al posto di Eric Maxim Choupo-Moting.

Con il recente cambio di allenatore avvenuto nella società bavarese l'eventuale operazione di mercato sembrerebbe ancora più probabile, dato che il nuovo tecnico del Bayern Monaco Tuchel da sempre apprezza ed elogia le prestazioni di Lautaro Martinez, che avrebbe voluto già al Chelsea nelle sue precedenti stagioni.

La situazione dell'attacco dell'Inter

La dirigenza nerazzurra sarebbe al lavoro per un eventuale prolungamento di contratto di Edin Dzeko, che però potrebbe lasciare il club a fine stagione, così come inevitabile sembrerebbe la separazione con Joaquin Correa, le cui prestazioni non avrebbero convinto l'Inter.

L'attaccante argentino potrebbe essere girato in prestito con diritto di riscatto al Siviglia nella Liga spagnola, anche se l'interesse sul giocatore sembrerebbe essersi raffreddato dopo le ultime brutte prestazioni del calciatore.

Nella prossima estate l'Inter dovrà valutare con il Chelsea l'eventuale prolungamento del prestito di Romelu Lukaku: i nerazzurri starebbero puntando ad una ridiscussione dei termini contrattuali, cercando di ottenere dal club inglese uno sconto sul prossimo prestito.